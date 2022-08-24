PMC x Smart機器人數位新時代

精密機械研究發展中心獨家推出PMC x Smart Manufacturing，100%國產工業協作雙臂機器人，智慧安全速度監控，防護再升級，參加2022台灣機器人與智慧自動化展，於24-27日於在台北南港展覽館盛大展出，PMC x Smart Manufacturing工業協作化雙臂機器人與農用智慧自動化技術，讓數位優化有了新選擇。

PMC開發國內首台PMC x Smart ，具備14軸同步運動控制的工業協作化雙臂機器人，今年加入智慧化視覺判斷，從移動者的速度、行進方向，就能聰明判斷來源者意圖，由機器人大腦立刻下指令是否需要因應緊急狀況停機，和以往被動設定安全防護距離的方式相較，可以減少產線不必要停機，維持稼動率，PMC工業協作化雙臂機器人解決安全問題，實現與機器人一同工作零距離。

展示會中，同時展出機械手臂物料堆棧專家系統，提升棧板效益最佳化。目前物料堆棧廣泛使用於各行業後包裝製程，各廠家棧板款式尺寸大小不一，當棧板尺寸變動時，機械手臂就必須重新調整堆棧點位，相當耗時且需要專業人員進行操作修改。機械手臂智慧堆棧專家系統簡易化的操作介面，只需輸入棧板尺寸與物料尺寸，馬上為您算出最佳化的排列組合，輕鬆堆疊省空間。

今年在PMC x Smart Manufacturing主題下，現場更展出機器智能手臂檢測系統應用於大量生產產線，大幅減少機器人操作設定時間及操作人力；iCAPS自動刀倉管理系統透過智慧自動化提升單機附加價值，協助產線強化換刀作業高效化。精機中心I610攤位，PMC Smart ROBOT Just for You。