打造五星級體驗行銷 百城機械儼然成為食品機械業的觀光工廠

文/葉圳轍

食品自動包餡機大廠-百城機械，自從3年前興建3,000坪新廠落成啟用後，標榜以五星級的服務氛圍，打造五星級體驗行銷，成功吸引食品、烘焙業界競相參訪，連駐台使節也來觀摩，儼然成為食品機械業的觀光工廠。

確實，百城近一個月就接待了松齡企業經營者聯誼會、台灣食品科學技術學會得獎人聯誼會，以及國立勤益科大資管系產業碩士專班(EMBA)，參訪團從中餐、烘焙延伸到學界。

圖為台灣食品科學技術學會得獎人聯誼會參訪百城機械合影。圖/百城機械提供

百城主打「體驗行銷」，讓每位貴賓都能在專屬的百萬打卡景點拍照留念，並安排專業的團隊接待，從簡報、訪廠到精彩的食品機械秀，從突破日本技術獨創的五重包，到後疫情時代熱銷的仿手工水餃，再到黃金18摺全自動生產線的展演，百城將冷冰冰的機械，用產品說話的手法，讓每一位來訪的貴賓能親身感受包餡機現場製作的日常美味的糕餅。現場更直接讓民眾試吃熱騰騰的黃金18摺拔絲爆漿芝麻包，讓中餐界高手雲集的松齡會會員們都讚嘆不已。

圖為國立勤益科大EMBA參訪百城機械合影。圖/百城機械提供

此外，為了解決業者開發新產品的問題，百城透過整合產業鏈「英雄聯盟」資源平台，集結包含上游食品原料端 (麵粉、油脂、乳化劑、酵母、餡料等)、技術端的配方改良、製程技術優化、下游包裝廠商的整合等等強強聯手，提供產品打樣、試產一條龍的服務，協助客戶用最短的時間讓新產品量產上市，大幅降低客戶新機購買風險以及新品研發的時程。

百城機械除了致力技術研發，更熱心業內的公共事務；百城總經理蔡承諺，目前除了擔任糕餅公會全聯會的顧問，同時也是烘焙競賽委員會的副主委，今年六月更與中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會、烘焙競賽委員會，共同舉辦法國路易樂斯福世界麵包冠軍南部分享會；致力於為台灣的烘焙產業奉獻，希望能將台灣的烘焙產業推向國際舞台。

另外，今年9月，百城將與台灣烘焙產業發展協會，一同籌辦台南場的商品技術分享會，用付出來展現企業將烘焙技術傳承的決心。