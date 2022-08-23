史陶比爾機器人慶祝40周年 自動化展新品亮相

由於台北自動化展在業內的重要地位，史陶比爾從不缺席每屆展會，今年尤其特別，史陶比爾機器人歡慶成立40周年。細數回顧在自動化領域所做的貢獻，史陶比爾在眾多工業領域排行第一，經由不斷創新，它始終專注於為各種應用提供更快速、更安全、更高效的解決方案。

TS2四軸機器人在靈活性和可擴充性方面樹立了新標準，甚至在 2021年獲得了紅點產品設計獎。圖／史陶比爾提供

史陶比爾機器人是史陶比爾集團旗下的產品部門，於1982年首次涉足機器人領域，與世界上第一家多關節型機器人製造商——美國聯合公司 （Unimation） 合作，推出了第一批六軸工業機器人。 雙方又合作研製了第一台 SCARA機器人。 SCARA初期採用液壓驅動，後來發展為電力驅動，近年來再度升級為TS2系列，於2021年獲得紅點設計大獎。

史陶比爾取得多項第一：潔淨和惡劣環境下的應用潛力

1989 年Unimation併入史陶比爾，1993年史陶比爾推出了第一台自己生產的機器人：六軸 RX90。 史上第一台全密封的六軸機械手臂RX90至此立下了重要的里程碑，不僅拓展了機器人在不同行業的潔淨或惡劣環境下的應用潛力，也標誌著機器人領域開始使用史陶比爾的JCS專利減速機和CS7獨特控制技術。

往後幾年裡，史陶比爾機器人透過併購壯大版圖，在整合資源同時不斷創新提高自己的能力和專業知識。 基礎款的RX系列升級為 TX六軸系列。TX六軸系列機器人是第一批採用史陶比爾CS8C專利控制器的機器人，全面性地簡化機器人的程式設計。

新一代TX2六軸和 TS2 SCARA自此亮相。 在獲得特殊運動學模型的加持後，這些機器人的靈活性和可擴充性達到了新的高度，足以應對製藥和醫療領域的特殊環境、食品工業的潮濕環境，以及汽車行業的惡劣環境。

欲了解更多，請至史陶比爾於台北南港展覽館一館四樓N528攤位。

