台灣國際五金工具博覽會10月台中搶訂單

展覽說明會爆滿！看好國際買主來台採購，業者急卡位疫後商機

疫情影響兩年多，手工具業者暫停國內外參展計畫，壓抑許久的全球市場開拓動能即將隨著國境解封重啟。8月18日在台中舉辦的第一屆「台灣國際五金工具博覽會｣(Taiwan International Tools & Hardware Expo, TiTE)選位說明會近300位業者參加。展會執行單位朗盛行銷公司說明各項細節，公布配合政府資源洽邀國際買主來台補助計畫及外貿協會採購洽談會等專業方案，好菜一道道端出，準備讓業者大展身手，迎接國際買主訂單。

總統蔡英文已正式要求行政院評估開放邊境，商務旅行有望在第四季開放，許多專業展如橡塑膠、電子、光電、物聯網等重要產業大展也都將在第四季舉辦。主辦方台灣手工具公會理事長黃信德表示，政府開放邊境的時程已近，參與說明會的業者超乎他的預期，代表產業看好國際買主來台，積極備戰疫後商機。黃信德呼籲，近期產業正經歷去庫存階段，業者更應利用難得的國際展會拓銷市場，躍上全球買家的採購名單。

手工具公會首次主辦展會盛況空前，經濟部國貿局指導，國發基金加強投資專案辦公室、台灣經濟研究院、台灣螺絲公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣塑膠製品公會、數位經濟暨產業發展協會及投資高雄事務所等7單位共同協辦。全國中小企業總會、台灣區航太公會、台灣區車輛工業同業公會、台北市五金商業公會、流體傳動公會、金屬中心及工研院等逾20個單位為展覽會支持夥伴，全力推動新一代五金工業專業展覽平台。展會期間舉辦的五金工業創新高峰論壇(TiTE Conf)更聚集國發基金相關產業輔導計畫、經濟部工業局、投資高雄事務所、經濟部台美產業合作推動辦公室、數位經濟暨產業發展協會、金屬中心、工研院等政府法人單位共同策劃，將針對產業趨勢、國際市場及產業永續議題進行剖析，展會規模以往只有在半導體或IT產業才可以見到，顯示政府與產業對手工具的重視，展覽會已達到台灣五金工業展覽會規模之最!

第一屆「台灣國際五金工具博覽會」選位說明會，近300位業者參加。圖／業者提供

大會於說明會公布完整的行銷與補助方案。補助方案包含業者參展攤位補助，國際買主來台最高可獲得四晚住宿招待及展會專車接送服務。開放預約首日已有十多家參展商與貿易商協助國際客戶提出申請，顯示國際買家早已規劃來台，直接進行觀展、訪廠、訂單洽談的『一站式採購計畫』，瞭解潛力合作業者工廠狀況，針對品質交期進行調查，為新訂單尋找最佳的合作夥伴。

大會展前行銷工作持續進行全球推動，鎖定重點外銷市場，透過與美國Hardware Retailing、Global Fastener、英國Torque、義大利Ferrutensil、德國DIY International、Industry Stock、日本金屬產業新聞、土耳其Fastener Eurasia及巴西RDP等國際產業媒體合作及投放廣告，宣傳展會開展訊息及來台補助資訊，同時已有多處產業媒體表示將前來訪問首屆台灣國際五金工具博覽會。另大會透過外銷導向型專業媒體標竿(B2Benchmark)、宗久(Worldwide)等媒體夥伴全力推動，於國際買主市場精準投放展覽會資訊。線上展及實體展覽會預先登陸皆已開放，引導國際買主線上掌握業者動態。大會同時結合政府資源，在國貿局輔導下，透過競爭力方案於2022年第3季於米蘭「海外推廣說明會-扣件手工具」進行推廣，此外也委請台灣駐外約73國外館進行全面推廣，已成功將台灣五金工具展覽會品牌推向國際。另邀請外貿協會規劃國際買主採購日，邀請國際重量級買家參與，目前已有17國38家買主預約線上一對一採購洽談會。

大會以展前線上展示，展期線上實體共同行銷方式，擴大展會效益，再創台灣手工具產業高峰。公會也特別設立新品專區，展示業者最新產品，工業局則設攤展示手工具技術研發輔導成果。政府、產業共同攜手，迎接國際買家，鞏固台灣手工具王國的美譽，強化全球供應鏈的地位。把握商務旅行開放商機，參展補助名額有限，報名請洽展會指定執行單位朗盛行銷有限公司 02-77462868，email: tite@lanzaexpo.com。或登入展會官網、臉書取得相關訊息。