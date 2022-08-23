igus 虛實整合展覽以動態工程塑膠創新開始

Improve what moves 精進動態應用：igus 在巡迴展覽、工業展覽和數位平台上展示了如何使用耐磨工程塑膠實現這一目標

igus 內部展覽彙聚了 175 項動態工程塑膠創新產品，今年又重新開始巡迴展示。無論是拖車還是 XXL 巡迴展覽卡車：透過移動展覽，客戶可以直接在現場親自體驗感興趣的動態工程塑膠產品。如果您更喜歡數位資訊，還可以在屢獲殊榮的 igus 虛實整合線上展覽中了解最新的免上油和免保養耐磨零組件。

igus 今年在漢諾威工業展上展示了 175 項動態工程塑膠創新產品以及既有產品系列擴展：其中包括由再生塑膠製成的自潤軸承系列、世界上第一個用於超小部件的耐磨 3D 列印樹脂、新型智慧感測器。由於有許多新產品需要展示，igus 內部巡迴展覽現在重新開始，您可以輕鬆預約參觀。作為傳統展覽的替代品，50 平方公尺的模組化巡迴展覽打造了一個展示最新動態工程塑膠產品的展區。新的展覽卡車是另一種選擇：即使是在寒冷的天氣裡，客戶也可以在舒適的環境中進行交談。特別是在經濟實惠的自動化產品解決方案方面，igus 派出了低成本自動化展覽車，它帶著 robolink 機械手臂、delta 並聯式機械手臂和線性機器人（例如售價 4,970 歐元的智慧 ReBeL）一起拜訪客戶。在客戶場所直接實施應用，並帶來快速的投資回報。



喜歡真實還是虛擬？igus 將其合而為一

無論是拖車、卡車還是貨車：它們都能讓人們在輕鬆和熟悉的環境中進行面對面的互動。igus 專家與客戶一起討論產品的應用、展示創新並幫助設計，特別適合無法前往展覽和現場體驗 igus 產品的人。igus 自潤軸承和線性技術負責人 Tobias Vogel 指出：「對許多客戶來說，在手中把玩產品，試用後進行面對面交流，這些仍然很重要。」igus 還免費提供特殊的igus corner 。當區業務向感興趣的公司提供客製的樣品和產品資訊。我們已在全世界設置了大約 5,000 個展示架，其中僅在德國就有 2,200 個。榮獲 iF 設計獎的 igus 動態工程塑膠展 (IMPS)是瞭解新產品的另一種便捷方式。實際展覽面積約為 400 平方公尺，可隨時隨地線上參觀，在最新版本 3.0 中，以「精進動態應用」為主題展示多媒體和移動趨勢等資訊。此外，還可以在展覽攤位上安排個人參觀以及個人或團體會議。