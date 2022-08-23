克特機械 幫您生產永不停歇

工具機多年來應用在各個領域，近年來在精密多軸加工以及自動化應用更是投入龐大的心力。其中，位居產業發展所需的高階工具機扮演相當關鍵的角色。

克特機械為CNC工具機專業代理商，十多年來堅持推廣優質的機器，並透過代理多樣工具機品牌，最大化滿足客戶各式加工需求。

克特代理品牌，除了在歐美享有盛名的日本松浦機械(MATSUURA)外，還有立式車床中立於不敗地位的O-M機械、首屈一指的臥式搪銑床品牌–倉敷機械(KURAKI)，以及大型龍門機械的佼佼者–西班牙Nicolas Correa等。

其中，創立於1935年的松浦機械更是早於1990年代即投入生產自動化五軸機，尤其受到全世界的半導體、汽機車、醫療、航太等行業業者矚目，在人力成本提升的現今，能夠對應自動化加工的工具機更是業主降低人力成本的一大助力。

松浦五軸MX-330 搭配10塊工作台交機實績，多工位的設計幫助客戶夜間、假日生產皆不停歇。圖／克特機械提供

克特一直以來致力於推廣日本、歐洲代理品牌，以期能在台灣各產業廣泛使用。秉持創業時所堅持的理念，從台灣倉敷的卧式搪銑床，到日本松浦的入門五軸機種，再到即將引進的高階多盤多刀五軸機種，克特透過不定時舉辦Open House 社內機械展，邀請客戶親臨現場，進行機台介紹、相關應用以及切削能力之展示，為品牌廣為宣傳，在在顯示出克特機械對代理品牌的高積極度及用心。

克特機械透過舉辦OPEN HOUSE社內展覽，邀請客戶親眼見證代理品牌機台的優異之處。圖／克特機械提供

自2016年克特開始代理松浦品牌，至今仍持續投注相關資源、增強團隊各項能力。目前從北到南、小到大、三軸到五軸等，皆具有相當的銷售實績；克特更與松浦長期合作，不定時派員赴日進修，在無法赴日的疫情期間，也透過視訊會議接受松浦機械本社的營業及機台維護等相關訓練，使得克特團隊能力持續精進，能夠提供客戶更完善及更優異的服務效率。

JIMTOF日本國際工具機展，克特機械總經理張進祥(右二)與日本松浦機械社長松浦勝俊(左一)及常務董事天谷浩一(右一)合影。圖／克特機械提供

2022年8月台灣松浦機械-董事長松尾邦人(右二)及經理蔡士正(右一)來訪克特。圖／克特機械提供

因應產業發展自動化趨勢，克特預計在今年九月引進日本松浦高階五軸機種，搭配多托盤及多刀庫的高擴充性設計，更將與關鍵零配件廠商及軟硬體合作夥伴聯袂展出，於2022年底及2023年初舉辦共兩次的Open House社內展，期許透過社內展活動，給予國內加工業者近距離了解國際知名高階工具機的機會。