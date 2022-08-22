精浚科技 搶攻醫療器材進軍國際商機

2022年30屆台灣精品獎力作-自動化核酸萃取機 閃睛登場

精浚科技將於8月24日亮相2022年臺北國際自動化工業大展，其中包括線性滑台、線性馬達平台、標準寬版型、標準型與微小型線性滑軌、自動化移液系統等產品，因應現今終端使用者改變使用習慣，大多希望取得線性模組等次系統類的成品直接使用，以減少組裝成本及縮短開發時程。近年來精浚也從原本提供傳動元件類為主的產品，轉型提升至模組/系統等級之產品及服務提供，由組織原有之核心能力延展至新事業，作為支撐企業多角化與組織轉型之磐石，升級成為最佳光機電整合解決方案之平台。而此次也展出全新機種：包括榮獲2022年第30屆台灣精品獎的中型16通量自動化核酸萃取機、大型96高通量系統、光譜量測系統、最新開發之精敏1號核酸分析儀等，期盼能透過參展深化與市場之連結，開展異業結盟發展更多商機。

精浚生醫部門經理鄭仲翔博士表示，這次展覽一大賣點是現場展示的機台可以讓參觀者實際操作體驗，「把檢測樣品放進機台中，只需短時間即可當場看到判定的結果。這種客戶實際的體驗，絕對超過平面、 3D圖或動畫的不同形態的呈現，讓客戶能實際瞭解精浚的技術特點及核心能力，進而產生合作機會。」去年精浚就以同樣的參展模式，爭取到在核酸萃取之外，還有相關食安、用藥、精準量測等多方面的業務合作。

此次展會中其一，是獲得第30屆精品獎的核酸萃取機，展現自動化系統的穩定度及細膩度，這是精浚產品的優勢，將工業控制及自動化控制的概念及與醫療器材結合，不但有工業串接控制能力及穩定度，並兼具有半導體自動化需要的移動細膩度。其二則介紹核酸檢測系統性能特點，如何應用於多元化場景，包括如何利用精浚的系統來因應Covid-19的疫情防控需求，以及後疫情時代該系統所能使用的其他應用場域，例如A流、B流檢測的表現、傳染性疾病、精準用藥、精準醫療(癌症)、食品安全、經濟動物。

精浚科技希望成爲台灣醫療器材的領頭羊，帶動台灣醫療器材進軍國際，鄭仲翔說，「爭取精品獎的目的就是讓醫療器材界知道台灣也有自己的技術，不一定要仰賴國外進口的產品，目前精浚跟國家級的知名醫院已展開不同項目的合作。」

今年精浚啓動的高通量系統，透過將血液或其他萃取樣品，置放到由精浚提供模組及規劃的自動化檢疫產線，是萃取樣品的前處理重要設備。這項與防疫有關的技術發展，透過跟其他廠商結合，有機會突破現有核酸萃取及疫情檢疫技術瓶頸。

新冠肺炎疫情發展兩年多來，帶動全世界醫療器材自動化產業發展，精浚生醫部門今年前兩季的營運業務也倍數成長，潛在客戶已達到全年目標。鄭仲翔預估疫情所帶動的市場行情，至少還有一年榮景且同時亦喚醒了世人防疫相關的風險意識與市場產業需求，「許多客戶是為防範未來佈局，建置應有的設備及系統。預計明年Q3到Q4，精浚的相關設備、儀器、技術將會全部到位。」

歡迎各界來賓於8月24起至27日蒞臨「2022台北國際自動化工業大展」，南港展覽館1館1樓精浚展位K1108參觀指教。