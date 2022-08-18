台萬工業5億打造智慧工廠 憑數位轉型登世界巔峰

運動、休閒、健康成為一股流行風潮，越來越受到人們的重視，加上節能與環保議題熱度上升，自行車運動也搭上順風車，尤其在疫情期間，不論是腳踏車或電動自行車需求高漲，買氣大爆發，自行車業者訂單接不完。

台萬工業是台灣專門生產腳踏車板的企業公司，主要產品除了自行車踏板、坐墊還有自行車相關的零組件。台萬在6個國家同時擁有生產及銷售據點，產品行銷至70個國家，歐洲市占率高達5成位居第一，甚至還擁有自己的品牌及通路。這樣的傳統產業要如何登頂踏上世界巔峰?數位轉型，就是他們的契機。

台灣過去擁有自行車王國的美譽，如今，隨著產業外移，榮景不再，曾一度面臨重大危機，雖然台灣擁有製造自行車的核心技術，但終究不敵昂貴的人力需求與居高不下的成本，要繼續走下去，就得另闢新路。台萬總經理白亞卉認為，產能與品質必須同時兼顧，關鍵就在產業升級，因此決定讓台萬踏上數位轉型這條路，投入智慧工廠。

財團法人中衛發展中心為台萬工業量身訂做智慧製造發展藍圖，包含智慧化工廠布建、供應鏈資訊整合、擬定生產排程、AI預測應用，另外也幫台萬建立BI戰情室，中衛中心也透過政府資源，協助台萬申請產業升級創新平台輔導計畫，讓台萬更快速達成數位轉型目標。

生產、製造、銷售、出貨，AI全部一手包辦，中衛發展中心企業輔導部顧問洪啟倉表示，從接單開始，針對各個階段提出解決方案，例如導入供應鏈資訊串流與AI輔導，建立供應鏈生產進度資訊串流模式，利用WEB進行行動化報工，即時掌握生產訂單及採購資訊。利用動態排程快速反應客戶詢單與交期，縮短接單到出貨時間，降低生產及存貨的成本，提升達交率。除此之外，AI模型可以針對檢測流程以及設備預知保養進行優化，來提升檢測準確度降低生產成本，所有蒐集到的資訊整合到BI戰情室，讓企業能夠快速決策掌握市場先機。

歷經八年的時間轉型，台萬陸陸續續投入5億元打造智慧工廠，全自動化的生產線，能減少人力需求，還可以24小時不停工，不論是缺工問題或是疫情嚴峻，都能迎刃而解。

台萬工業董事長白政忠表示，目前還在進行擴廠與投資計畫，雖然不敢說百分百成功，但至少有達成80%的目標。接下來會在台灣總部做技術研發，朝公開發行上市櫃全方位布局，期許台萬成為全世界最大的腳踏板製造商，並與中衛中心一同打造自行車國家隊，協助台灣產業升級。