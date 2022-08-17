易群光電代理IPG攜帶型手持雷射焊接機

基於廣大的焊接市場，易群光電科技有限公司代理的IPG手持式雷射焊接機LightWELD1500 XR，該產品連續輸出功率1,500W 瞬間功率可達2500W之氣冷式手持雷射焊接機，內部搭載IPG自製之雷射源，相較於他牌手持焊接機，LightWELD1500 XR以極高的穩定性和小巧、無需水冷的優勢，焊接厚度最高可達6.35mm，迅速捕捉了大家的目光，成為了IPG最熱門的商品之一。

傳統的焊接手法，如TIG以及ＭIG焊接，已逐漸被雷射焊接取代，在焊接速度上，LightWELD1500 XR可提升四倍的速度，並可應用於不鏽鋼、碳鋼、鋁及銅等金屬同質/異質之雷射焊接，可根據不同的材料與厚度通過旋鈕快速地調節至最佳焊接參數，操作非常直觀和簡潔。利用 74 個工廠預置和用戶自定義的加工參數，新手焊工僅需數小時的培訓即可掌握焊接操作。

LightWELD XR 手持式雷射焊接和清潔系統擴展了LightWELD 的焊接能力，清潔模式可在焊接前快速輕鬆地去除油污、鐵鏽和塗層, 並在焊接後去除雜物和變色。出色的視覺外觀，無需磨料或化學品的時間和費用。 與MIG焊和TIG焊相比， LightWELD XR能夠顯著提高焊接速度，更容易學習與操作，並且能在更廣泛的材料和厚度上實現更優質且均勻的焊接效果，不會産生變形、咬邊或燒透的情况。

該手持式焊槍結構緊凑，符合人體工程學設計，經驗證是同類型焊槍中最舒適、平穩和易於使用的焊槍。 此外，該焊槍重量輕且內置了擺動功能，使操作員可通過兩步觸發開關，全天持續安全地進行高質量的焊接，只需插上交流電源線，連接保護氣源，並將工件夾具夾在待加工的工件上，即可開始使用設備。通過以太網接口訪問高級參數設置界面，可對加工參數進行微調和保存。