台北自動化展 ADI、安馳秀先進科技

強強聯手提供智慧製造解決方案

ADI亞德諾半導體聯手代理商安馳科技，將於2022台北自動化工業展（8/24~27）以人工智慧、智慧廠房、工業控制及通信、物聯網四大主軸，展出AI人工智慧/超低功耗MCU、物聯網氣體/水質偵測、Trinamic馬達/運動控制、穿戴式裝備、工業戰術通訊、BMS、電動二輪車驅動系統、TSPX模組化儀器、LIPS 3D機器視覺等智慧製造先進零件與解決方案，歡迎到南港展覽館一館四樓M406攤位參觀。

安馳科技持續提供客戶ADI晶片、解決方案，及產品設計等全方位支援。這次與合作夥伴JNC銘祥科技、CostWell聯奕科技共同展出物聯網水質和氣體解決方案。專精物聯網AI感測器研製的銘祥科技表示，這次與安馳科技合作推出「智水星」水質感測器，校正方便且可自動排程清洗，ADuCM355晶片的高集成、低功耗特性，僅需太陽能供電，且體積大幅縮小，透過感測器本身無線傳輸，結合IoT物聯網，達到遠端即時監控管理，有效解決傳統水質感測器痛點。為維護廠房作業安全，聯奕科技運用ADI晶片研發KDS-500工業場域專用氣體洩漏警報器，可對可燃性或有毒氣體進行精密偵測，降低氣體外洩造成的風險。此外，安馳這次也與LIPS合作展出無觸控解決方案。透過3D攝影機捕捉人體動作，不需碰觸就能操作面板，適合工業廠房、餐廳點餐、商場導覽、停車場繳費機、車站/機場購票系統等使用。

這次安馳也展出ADI人工智慧及運動控制解決方案。MAX78000內建神經網路加速器AI微控制器，降低CNN延遲，運算更快、更省電，適用於臉部/物件辨識、聲音辨別、降噪及時間序列處理等電池供電AI設備。另外，DARWIN系列MAX32666超低功耗微控制器則具備高集成度設計，內建大容量記憶體、模組化算術加速器、電源管理元件及低功耗藍芽（BLE 5.2），可同時超低功耗處理大量資料和應用程式，及高階加密演算法，適合工業傳感器、穿戴式裝備使用。ADI Trinamic智慧驅動/運動控制解決方案，適用於3D列印、CCTV、線性滑軌、步進馬達、機械手臂等自動化設備。具有集成的 SixPoint™ 斜坡控制器、微步進分度器、無傳感器失速檢測技術 StallGuard2™ 和完全無噪音的電流控制模式 StealthChop™，旨在驅動雙極步進馬達。欲知更多相關訊息，請上安馳官網：https://anstekadi.com 。