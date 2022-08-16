寶元智造 投入工業4.0與智慧機器人整機方案

以各種精密控制器聞名於市場的寶元數控(4587)，在幾個月前成立子公司寶元智造，正式投入工業4.0整廠解決方案與智慧機器人整機方案，協助產業轉型與升級。

寶元數控的機器人控制器在亞洲是出貨量很大的領先品牌之一，以LNC品牌行銷各地，應用行業非常廣而深入，包括搬運、噴塗、焊接、拋光、沖壓上下料等等，控制器上都具備了完整的行業軟件，且控制器可連線搭配各種配件，如焊接機、噴塗機等、為了服務台灣終端客戶與機械廠。

寶元數控集團特別在最近，由子公司寶元智造推出以LNCMac自有品牌的機器人整機與周邊配件，以完整的Robot Cell 解決方案服務終端客戶，也讓系統整合商與經銷商能快速銷售，避免在幫終端用戶客製化軟硬件時讓客戶產生過多的時間浪費。

為了對客戶做最好的銷售服務與技術服務，寶元數控集團8月底即將在台中市，成立機器人整機應用的銷售展示中心，此中心的名稱為 FA & Robot Center，現場將展示數十種的機器人行業應用，客戶到現場參觀與測試，若滿意立刻可出機，如此可做到如高鐵般的客戶方便度。在FA & Robot Center，同時也會展示寶元數控集團將在台灣市場新推出LNC 品牌的PLC、HMI、伺服馬達產品。且有完整的細分行業軟件及配電箱整合應用，提供Total solution給自動化行業與產業機械。

寶元數控集團之前在CNC控制器、機器人控制器、及各種精密控制器取得不錯成果後，將趁勝追擊推出更多尖端的高科技自動化產品給相關製造行業，一同打造工業4.0的目標。