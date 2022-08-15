塑橡膠永續發展論壇9月28日登場 開放報名

兩年一次、台灣最大塑橡膠產業盛事–2022年「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」，即將於9月27日至10月1日在南港展覽1館盛大舉辦。展中指標活動「塑橡膠永續發展論壇（Sustainability Forum: Plastics in a Circular Economy）」，將於9月28日上午10時至下午4時30分於台北南港展覽館一館401會議室舉行，即日起開放報名。今年論壇以實體方式進行，提供講者及與會者面對面交流機會，另有線上英文直播提供海外與會者觀看。

外貿協會表示，永續發展是今年TaipeiPLAS重要展出主題，「塑橡膠永續發展論壇」重量級講師雲集，上午場「零碳未來-智慧製造綠色生產」，邀請台灣西門子數位企業駱奎旭總經理、鳳記國際魏燦文董事長、富強鑫集團王俊賢執行長，暢談機械業的數位轉型及減碳趨勢；下午場「永續願景-新世代塑橡膠材料」則邀請在材料面的領導企業台灣巴斯夫、李長榮化工、遠東新世紀及ZwickRoell代表講師分享循環再生新材料的創新與應用，並於論壇中安排與塑膠中心蕭耀貴總經理座談，對塑橡膠產業從材料到製程的ESG永續轉型交換心得。

另「塑橡膠永續發展論壇」將結合相關主題，於展覽1樓入口搭配展出「塑橡膠永續發展主題特展」，以創新技術與實務案例，呈現循環模式延長產品價值鏈生命週期，具象化循環經濟的意涵與精神，為論壇及展覽與會者帶來更全面的知識收獲。

除論壇報名，TaipeiPLAS及同期舉辦的台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）參觀預先登記已全面啟動，歡迎業者逕至官網（www.taipeiplas.com.tw ）登錄，屆時憑預登QR code無須換證即可直接掃描入場，憑此QR code還可至大會指定服務台領取展覽限量紀念品。