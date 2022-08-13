仲碩科技攜手全台第一大保全業者 打入智慧城市服務

仲碩科技因應智慧無人航空載具（unmanned aerial vehicle, UAV）商用服務浪潮，近期攜手國內第一大保全業者共同合作「無人機巡檢服務」與「金融保全監控智慧化」兩大項目。無人機巡檢服務包含「軌道健康度自動化巡檢」、「太陽能電廠自動化巡檢」，以及「綠能風車自動化巡檢」三大業務範圍。仲碩科技總經理鄭志誠表示，20年來仲碩科技與保全業者在金融保全監控智慧化的合作上已經建立了相當大的默契，此次以仲碩科技獨家的無人機巡檢技術，加入保全業者遍及國內外的服務據點，攜手合作無人機巡檢服務，將各自專長領域縱橫串連，為雙方帶來可觀的收益，創造雙贏。

AI智慧終端應用中的感測器猶如人的眼睛（視覺及距離）、耳朵（聽覺），可以感應外界訊息，應用以智慧家居、汽車和零售導入最快。視覺就如同有更多的眼睛，舉凡手機、工廠、汽車等轉向多鏡頭趨勢也將導入智慧城市應用，進而帶動概念股包括大立光（3008）、舜宇光學（2382-HK）、采鈺（6789）、致茂（2360）、原相（3227）等。

這一波智慧城市動能也推升仲碩科技，鄭總經理指出，本公司已將各大廠感測系統結合本公司研發之無人機，應用智慧城市及保全市場，目前服務據點遍及台灣的保全業者合作是仲碩的最佳策略，仲碩科技可專注在無人機智慧化巡檢技術、無人機線上即時管理、AI資料分析與巡檢報告產出；保全業者則提供全台數百甚至上千架無人機的巡檢業務之執行、教育訓練與售後服務，共同合作為軌道交通、綠能產業等業主提供長期且完整的智慧無人機巡檢服務。

在金融保全監控智慧化部份，仲碩科技在20年前就以自主研發的DIN-COMS智慧數位監控系統，協助保全業者藉由雲端平台整合管理在各個營業據點服務的ATM監視器及運鈔車隊。自 111年起仲碩科技更將協助業者全面升級智慧數位監控系統，提供更高解析度的數位影像以及運算能力更強大的數位錄影主機，「如果業者需要，我們還能協助導入仲碩科技獨家的5G傳輸與AI辨識技術，利用邊緣運算即時分析ATM的操作人員或運鈔車周遭人員，如果分析發現可疑或不當行為，就能在第一時間發出警訊，通知保全業者前往處理。」鄭總經理表示。

鄭總經理進一步指出，「智慧無人機巡檢服務」與「金融保全監控智慧化」兩大業務亦可配合保全業者輸出至海外市場，此項合作可為仲碩科技創建更大的營運版圖，並為公司的營業注入新的收入來源。