施耐德電機提倡「通用自動化」創新概念

高效整合IT與OT 驅動以軟體為中心的自動化轉型

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric提出「通用自動化」（Universal Automation）的創新概念，反轉過往「軟體+硬體」的傳統模式，將兩者進行分離，並促進以軟體、資產為中心的自動化，強調可隨插即用（Plug and Produce）、具可攜性、相容性的解決方案，使資訊科技（IT）和營運技術（OT）系統能高效整合，奠定自主系統的基礎。此外，當製造商使用最新科技以擴大產品功能時，通用自動化的概念也能解決擴大部署所帶來維護困難及高昂成本的痛點。

市場情報公司IDC的數據顯示，全球數位轉型相關的支出，包含業務、產品與組織等方面，預計將在2025年達到2.8兆美元，相當於2020年的兩倍之多。數位轉型的強大動力也改變企業的決策和執行方式，許多組織正在重新審視傳統業務流程，並期望透過結合IT與OT的策略以進行轉型。而全球製造業也同樣受到影響，例如通用自動化解決方案的接受度與案例數量持續增加，為許多製造商的生產系統提供高彈性的長期前景。

施耐德電機的EcoStruxure Automation Expert（EAE）兩年前已通過通用自動化軟體產品的現場測試，如今已實際在快速消費品、物流及廢水處理等產業進行運用。EcoStruxure Automation Expert能為製造商帶來三大好處：

一、連接IT與OT的橋樑：提供工廠有效、可靠又安全的方式以整合並有效管理IT與OT系統。例如EcoStruxure Automation Expert平台保留傳統OT自動化的基本質量和可靠性，同時也運用IT的連接性和彈性。IT與OT系統的結合大多發生在「通訊」和「編程」兩大面向，使OT和IT人員能夠輕鬆地以熟悉的語言和界面進行互動，在設計和建構階段達到100%的工程效率，並藉由機器學習與人工智慧，在經營和維護階段達到100%的營運效率。

二、透過虛擬控制器增加靈活性：EcoStruxure Automation Expert以軟體為核心，且能支援跨平台系統，例如透過Windows、Linux的工業電腦提供進階的線上服務，遠端支援現場的生產流程與設備的預測分析。此外，EcoStruxure Automation Expert平台中的工具能兼顧系統建構與營運時的雙邊需求，使管理人員能在不影響軟體編程應用程式的情況下進行修改。

三、對現有營運影響最小的情況下啟用分階段操作：借助EcoStruxure Automation Expert，工廠管理人員得以漸進式實現數位轉型，而非立即更改既有自動化控制參數的顛覆性革命。EcoStruxure Automation Expert也能協助實時自動化的調試，同時連接到新的分析和模擬層，有助於提升生產力。EcoStruxure Automation Expert降低數位轉型的可能性風險，因為負責執行、控制的仍然是傳統的解決方案。同時，藉由增加豐富的新技術來提高生產線的性能。

許多積極推動數位轉型的企業皆已採用通用自動化的概念，因為年輕一代的IT人才偏好運用能結合IT及OT系統的工具。嶄新的工作方式可能難以避免初期磨合的不適應，但以長遠的發展而言，將為企業的工作效率與生產能力帶來大幅的提升，創造深遠的價值。