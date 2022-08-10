搶先報!東佑達台北自動化大展秀多項智能新機

2022年台北國際自動化工業大展即將於8/24-8/27於南港展覽館登場，兩岸三地電動滑台的領導者「東佑達自動化」也將磅礡出展，一舉秀出多項新機種力爭展場焦點攤位!

據了解，東佑達本展將展出主題為「多元化智能傳動元件」，內容包括「不帶電滑台模組」、「電動缸」、「單軸機械手」、「線性馬達機械手」、「桌上型機械人」、「AGVS無人搬運車系統」等多項研發新品!另外去年甫成立的子公司「東佑達奈米系統」也展出最新研發重點產品，包括:超高速氣浮單軸平台 、精密線馬中空平台 、空氣軸承XY平台、XYZ空氣軸承微鑽孔機次系統等，除此，集團旗下易控機器人也出展了所代理的日本YAMAHA空運來台展示之LCMR200垂直循環輸送帶、Asycube飛拍機等展機，展出內容豐富精彩可期!

東佑達自動化成立於2000年，是兩岸三地直角坐標系傳動元件的領導者，創立至今22年來持續以穩定可靠的研發力與產品力，致力協助各產業導入生產自動化的提升競爭力與縮短生產週期，看好自動化工業走勢，東佑達推出多樣新產品，將各種螺桿、皮帶、線性馬達等驅動進化，進行最適配之機構與電控調整，推出多款新產品。

看準廣大氣壓缸市場的汰舊與升級，東佑達將長銷型極受好評的電動缸系列功能進化，把控制器、馬達與機構進行一體化設計，推出強調便利性的省配線、省空間的模組製品，控制器內藏CP Series系列產品，易於替代氣壓缸的尺寸與價格競爭力，預期將再掀起市場討論熱潮。

東佑達將於現場預計展示高達4米超長行程，以高速移行的經濟型歐規皮帶滑台MG系列新品，使用軌道內嵌式設計，大幅提升力矩外，更新增了多樣化的減速機構搭配、簡便的多軸連結鎖附孔，無需另外自行加工連結板，即可輕鬆組裝。有別於傳統螺桿驅動方式之STK/SNK精密齒排伺服滑台系列也是展場一大看點，適合使用於長行程且高精度的移載場合．除了實惠的價格外，結構上可輕易從外部清潔與保養，現場展示六軸機械手臂之第七軸移動應用。

除此東佑達針對線馬驅動類傳動元件，更是投入大量的研發能力，推出了軌道內嵌式無鐵芯線馬模組LGU系列、軸棒多動子線馬電動缸LM4系列、線馬電動缸SLC系列、微型線馬電動缸LZ系列等多種產品，來接應未來需要更精準對位與高速取放生產條件。預計展出線馬新品之多軸系統整合關聯作動，進行TRAY內取放IC之應用。

桌上型機器人JT系列，除了展出點塗膠、銲錫、鎖螺絲等應用外，也推出最新研發之教導器，功能整合於觸碰螢幕，可易於理解與操作，簡化機器人的編程方式，相當適合新手使用，可快速導入與應用。

子公司「東佑達奈米系統」則推出最新研發產品：『超高速氣浮單軸平台』採用空氣軸承氣浮驅動，因無機構間的摩擦，零磨耗，可以實現高直線度、平面度、超高加速度的動作。且不需使用潤滑油，可避免潤滑產生的汙染使平台，是無塵室與醫療相關產業最佳選擇。搭配無鐵心線馬在速度瀲波上有優異的性能。實現超高六個自由度(線性精度、水平直線度、垂直直線度、Yaw、Pitch、Roll)以及軸與軸間之正交度。具高剛性、高負載能力。另一款新品：『精密線馬中空平台』大中空檯面可放入光源以及CCD鏡頭，適合用於AOI檢測相關需求。多尺寸設計，行程可選配100mm到300mm。直線度和平面度均為奈米級，可依需求選配不同解析的編碼器。奈米級精度，是其他驅動方式競爭產品所無法提出的優異性能數據。

集團旗下易控機器人所展示的YAMAHA循環式LCMR200線性模組輸送帶，改變了傳統輸送帶傳送方式，各個工站可獨立配置氣壓源與電源進行不同作業，直接驅動滑塊可循環輸送不間斷，無需外部sensor，停止位置由工站中的控制器數據控制，最高速度可達2.5 m/s，縮短生產週期，輕鬆監控生產作業。Asycube飛拍機，搭採YAMAHA ivy視覺系統，視覺拍攝與運動速度同步，拍攝動作無需停頓，可節省視覺檢測時間，另外，現場也展出YAMAHA OEM東佑達系列ABS系列滑台本體搭配YAMAHA EP控制器本體，對於除了一般I/O通訊、EtherCAt以外的通訊方式（CC-Link、PROFINET、EtherNet/IP等）使用者，觀展者不容錯過!

東佑達表示為了持續擴大服務客戶，除了持續深度開發高品質高穩定性產品、提供高效率服務外，將更廣度的把完整產品陣容呈現給自動化使用者，提供機電與UI軟體複合性的整合，期許各界可透過統一的多樣化的東佑達產品選擇，達到控制便利性與採購的效率化，東佑達台北自動化展位在一館4樓L608。