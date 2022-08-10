得雲冷卻系統 解決機械溫升利器

得雲精密專業生產工業用冷卻系統，從設計研發、生產製造到測試出廠，都對品質嚴格控管。無論在外型、機構組合、製造、技術上均不斷創新改良，開發出最符合市場需求的產品，客戶群遍佈全國各地。得雲精密公司，已在冷卻系統設備領域享有良好口碑。



得雲負責人羅清堂表示，金屬加工機在精密加工過程中會產生溫升，是工業界的一大困擾，若無法克服溫升問題，將導致機械熱變形、電子元件亂訊、減少機器使用年限及加工精度偏移等現象，工業用冷卻系統就是解決各種工業設備溫升的最佳配備。

得雲出品的冷卻系統設備。圖/得雲精密提供

工業用冷卻系統的品質與控溫精度攸關機器設備的穩定度與產品加工精度，在產業升級中，扮演相當重要的角色，隨著工作母機高速化、電腦化及自動化需求，相形提高產品精度及設備精密度的要求，對加工溫度控制益形重視，工業用冷卻系統設備已逐漸形成專業體系。

得雲精密長久以來致力於各種工業冷卻系統相關產品的研發與製造，無論在產品品質、價格及售後服務都廣受客戶群的信賴。主要產品有控制箱熱交換器、空調冷卻機、油冷卻機、切削液專用循環式油冷卻機、切削液浸漬式油冷卻機、放電加工機專用油冷卻機、油冷卻機附油箱、水冷卻機、水冷卻機附水箱、熱交換式冰水機等。

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