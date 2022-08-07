Synergies力推製造業邁向「零IT」新世代

5G物聯網閘道器 Odin 助企業善用資料釋放營運潛能

全球決策AI領導品牌 Synergies Intelligent Systems 訊能集思（Synergies）日前8/3宣布推出全新5G物聯網閘道器Odin，並同步更新旗下全球首創的決策AI平台JarviX推出 3.0版，以一站式設備管理軟硬體整合方案協助製造業邁向「零IT」新世代，解決智慧製造人才短缺困境，透過AI輕鬆善用營運資料翻轉營收。

據資策會調查，台灣製造業對AI導入的意願高達九成，以因應全球供應鏈少量多樣彈性生產、數據即時分析等趨勢。Synergies致力透過一站式設備管理軟硬體整合方案協助企業實踐智慧製造，讓缺乏資源和技術能力的企業輕鬆善用營運資料翻轉營收。

Synergies創辦人暨執行長張宗堯表示：「有效數位轉型是製造業在多變的經濟環境中提升競爭力的一大關鍵，然而企業難尋IT及分析專家、推動數位轉型常遇組織溝通斷層等問題。Synergies以『零IT』革命作為願景，盼提升企業數據處理能力，賦能員工善用決策AI平台應用分析，高效解決不同場景中的問題，將IT人員自重複性高的工作中解放，專注於更有價值的事情。」

Synergies於2016年創立，並推出JarviX對話式決策AI平台，製造業者只要上傳產線數據，透過中文打字即可使用差異分析、分群分析等方法，在20分鐘內快速查出影響產線良率的關鍵因子。更可連結製程、機台、人員、工單等數據，視覺化資料來判讀優化方向，達成「指示型」資料分析。新JarviX 3.0版本推動企業進一步邁向「零IT」願景，新功能包括拖拉點選的無程式碼操作完成數據標準化、數據清洗及特徵工程等數據治理工作，加速數據的轉換到洞察分析。

為協助製造業企業跨越數據治理新挑戰，Synergies全新推出即插即用並支援5G行動網路的物聯網閘道器Odin，實現工業設備的預測性維護，打通工業設備數據收集、傳輸、處理全過程。Odin的安裝不僅簡單快速，更能無縫串接JarviX平台，成為一站式設備管理軟硬體整合方案，降低導入及維運成本，整合IoT數據、提升資料傳輸及分析能力，最佳化產線效率。