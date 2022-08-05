TaipeiPLAS 2022力推ESG永續轉型 9月27日台北登場

2022年「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」即將於9月27日至10月1日在南港展覽1館盛大舉辦，與同期辦理的「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」總計有300家廠商參展使用1,300個攤位，為今年亞洲最具指標的塑橡膠專業展。外貿協會自6月起精心策畫的展覽主題月，繼6月「智慧製造、7月「創新應用」，8月壓軸推出「永續循環」主題，緊扣現今ESG永續轉型議題，以豐富的活動預告本屆TaipeiPLAS將以永續翻轉產業。

陸續在8月主題月呈現的產品，例如將於今年TaipeiPLAS展示綠色環保型100％生物可分解材料BSR，取代市場現行的不可分解或半分解塑膠材料；又如使用之母粒材料均來自海洋中廢棄漁網，是臺灣首家通過UL海廢認證。其他尚有推出高效撕碎整合型回收機、三合一塑膠廢料回收機，在循環再生風潮下暢銷全球。塑橡膠加工產業相繼投入淨零碳排，推陳出新的解決方案與材料都在TaipeiPLAS 2022精銳盡出。

此外，「塑膠產業ESG創新專區」更將於TaipeiPLAS 2022展中呈現10家指標化工材料企業帶來的綠色環保材料及塑料循環經濟解決方案，其中包括國內主要聚乙烯生產廠商、德國化工大廠等，都將於該區完整呈現，精彩可期！

另於展覽第二天9月28日舉辦的「塑橡膠永續發展論壇」，集結來自西門子、巴斯夫、鳳記、富強鑫、李長榮化工、陶氏化學等專家代表，深入剖析塑橡膠從加工製程、材料優化到應用端的最新趨勢及應用實例，預計於8月中旬開放觀眾報名。

除推出系列展覽周邊活動外，主辦單位外貿協會也動員經濟部及外貿協會全球駐點全力洽邀國外代理商、貿易採購商及公協會代表來臺看展，目前已有來自匈牙利、土耳其、美國、南非、印尼、杜拜及阿爾及利亞等地買主表示將來臺觀展。截至8月初，預登參觀TaipeiPLAS的海內外業者已突破600人，顯示疫後復甦跡象，相當令人振奮。更多展覽最新訊息，請鎖定官網（www.taipeiplas.com.tw ）。