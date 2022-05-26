CleanSlate UV紫外線行動裝置消毒設備Computex展出獲好評

Computex台北國際電腦展為亞洲最具代表性之資訊產業專業展，定位為建構全球科技生態系，並提供全球創業先鋒產業知識碰撞與交流之平臺，藉此創造更多技術革新的火花。睽違兩年，2022 Computex於2022年5月24日至5月27日於南港展覽館一館4樓舉辦實體展，其中由加拿大智慧生物安全新創公司CleanSlate UV研發的紫外線行動裝置消毒設備於展出期間大獲好評。

人手一機的時代，手機已是人類生活中不可或缺的，幾乎24小時伴隨著用戶，據相關研究指出，未清潔的手機螢幕上細菌比馬桶細菌多出300~400倍，約9成手機上有致病的細菌。CleanSlate UV調查資料顯示，平均每4台醫用移動設備就有1台被致命病菌污染，而一般醫用消毒紙巾其實並不環保，長期使用還有可能損傷電子設備的接觸屏幕。

CleanSlate UV身為醫療級紫外滅菌解決方案全球領導者，看中市場需求，研發出簡潔、迅速高效，且便於移動的紫外線行動裝置消毒設備，除了更具衛生以外，滅菌過程無使用化學品，可廣泛使用於各類設備，可提升手部清潔50~110%，採用CleanSlate UV紫外線行動裝置消毒設備，平均每台設備每年可減少醫療垃圾75公斤，目前已獲得超過350家美國及加拿大醫院採用，於2022 Computex展出期間獲得廣大迴響，並獲得Computex台北國際電腦展主辦單位採用。