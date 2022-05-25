chainflex 耐彎曲電纜專用紙箱大幅節省運輸成本

輕鬆拉取不費力：新型 chainflex 耐彎曲電纜專用運輸紙箱節省 84% 的運輸成本

借助 chainflex 耐彎曲電纜 CASE，使用者可快速、經濟高效地建立節省空間的貨物儲存系統

igus 為其特殊電線電纜開發了一種新的物流解決方案。chainflex 耐彎曲電纜 CASE 可為使用者節省數倍的費用，因為現在可透過快遞服務以安全的可堆疊紙箱出貨，無需透過物流公司運送。這大大降低了運輸和倉儲成本。可以直接紙箱中拉出電纜並裁剪所需的長度。chainflex 耐彎曲電纜 CASE 上的 QR 代碼確保快速重複訂購電纜。

從現在開始，它們被裝在紙箱中並由快遞公司寄送 – igus chainflex 耐彎曲電纜作為捲軸商品：igus 為按米銷售的產品開發了一種特殊的物流解決方案，即 chainflex 耐彎曲電纜 CASE。現在，igus 可借助快遞服務以 50x45x40 釐米的新型紙箱出貨，而不是像往常由物流公司透過棧板運送貨物。chainflex 耐彎曲電纜產品管理主管 Andreas Muckes 解釋說：「這樣可為客戶節省多達 84% 的運輸成本。」 chainflex 耐彎曲電纜 CASE 還具有其他實用優勢。這些紙箱不僅易於運輸，而且還可以堆疊，因此可在施工現場快速設置訂製的儲存設施。對於沒有能力貯藏大型昂貴電纜的公司而言，chainflex 耐彎曲電纜 CASE 也是一種實用的解決方案，因為電纜可儲存在標準貨架上。電纜受到保護，可透過特殊設計的捲軸輕鬆地從紙箱中直接拉出。從此節省對棧板堆高機、電纜放線裝置或支架的額外處理工作和成本。Andreas Muckes 說：「紙箱完全由瓦楞紙板製成，非常輕巧、堅固並易於回收。」

重新訂購速度提高 60%

但纜線捲軸用完後該怎麼辦？igus 也為此提出了解決方案。每個盒子上都有一個 QR 代碼，直接連結到 igus 的線上商店。只需點擊幾下即可重新訂購電纜，無需長時間搜索型號名稱。igus 提供用於控制、數據、匯流排、伺服、測量系統和動力電纜的新型 chainflex 耐彎曲電纜 CASE，現貨供應，無最小訂購量要求。電纜的最大長度為 200 公尺，最大重量為 70 公斤。所有 igus 電線電纜都是專門為拖鏈設計的，並在 3,800 平方公尺的測試實驗室中接受了測試。耐彎曲電線電纜擁有產業獨有的 36 個月保固。

該影片展示了 chainflex 耐彎曲電纜 CASE 的使用多麼簡單：http://www.igus.com.tw/CF-case-video