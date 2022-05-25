施耐德電機助茂順密封元件升級關鍵設備

藉助工業自動化轉型奠定競爭利基，實現「根留台灣」願景

因東南亞激烈的競爭態勢，使台灣製造成本越來越高。擁有超過45年製造經驗的茂順密封元件科技股份有限公司（以下簡稱茂順密封元件），始終堅持「根留台灣」的理念，期望提升自身競爭利基，因而著手自動化轉型佈局。因此決定攜手能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric，為其油封製程的關鍵設備導入自動化解決方案，以提升生產效率與品質。此外，施耐德電機產品可與即時通訊軟體高度整合，也幫助茂順密封元件實現彈性監控，優化企業管理效率。

隨著公司日益茁莊，產能規模與日俱增，茂順密封元件既要能夠保留既有的彈性生產優勢，以持續滿足中小型OEM客戶「少量多樣」的要求，也要逐步拓展大型OEM市場，提供品質更加穩定、精良且「多量少樣」的密封元件。為了符合兩種客戶市場的期待，在自動化轉型的過程中，茂順密封元件從生產品質、製程彈性到製造成本等方面，皆面臨更嚴苛的挑戰。此外，茂順密封元件也期望透過導入自動化解決方案，使員工不需再進入高溫、高噪音的環境中作業，並減少資源的浪費，打造更加安全、可靠、永續的工作場域。由此，茂順密封元件開始致力尋找「低成本高效率智能製造」的解決方案，以實現工業自動化的未來藍圖。

IIoT M262大幅提升油封品質與產能效率

在不同階段的轉型歷程中，茂順密封元件選擇從最常為客戶所使用的「油封技術」著手進行改善。為使需要接合的材料之間能夠完全密合，茂順密封元件為其油封製程的關鍵設備—上膠機，導入施耐德電機可程式邏輯/運動控制器Modicon M262，以最快1毫秒的即時匯流排週期，提供精準快速的同步動作控制，也能夠即時回傳完整的製程資訊，解決過去資料傳輸常出現錯誤碼，或需要印出紙本再以人工判讀記錄可能發生的錯誤及時間浪費。不但使製程100%自動化，改善油封品質，更提升50%以上的人工效率。

更穩定的製程與實時彈性監測

藉助Modicon M262與工業物聯網（IIoT）的通訊協定與加密功能結合的優勢，不但能實時監測設備狀態及其運營數據，還能透過LINE訊息即時推播，協助茂順密封元件在初期導入時，搭配攝影機輔助，就能即時且清楚了解異常紀錄的時間與成因，快速解決問題，並大幅降低溝通成本，同時兼顧網絡安全。而Altivar Machine ATV320變頻器也協助製程轉動越趨穩定，高效提升油封製程的品質。

茂順密封元件科技股份有限公司石銘耀𦃞經理表示，「透過施耐德電機自動化解決方案，大幅提升油封製程的品質，更進一步使機器佔地面積減少50%、產能效率增加70%，為整體製程與作業環境帶來全新樣貌。施耐德電機之所以成為我們的最佳夥伴，不僅因其享譽全球的專業經驗與品牌力，服務同樣到位的技術團隊，更是我們轉型歷程中最信賴、堅實的後盾。」

施耐德電機工業自動化事業部總經理林秀珍表示，「為突圍全球產業鏈的關鍵地位，許多台灣企業都面臨與茂順密封元件相同的課題，也就是面臨更高標準的客戶要求，進而衍生不得不轉型的競爭壓力，同時還得打造差異化的競爭利基。施耐德電機的解決方案是工業自動化轉型的最佳利器，無論是產品多元性或穩定度，都能大幅優化製程營運。而高含金量、即時且完整的技術能力支援，也成為許多企業轉型時的最大助力。」

展望未來，茂順密封元件下一步的目標是打造全球最有效率的智慧倉儲。施耐德電機解決方案成功為茂順密封元件揭開工業自動化轉型的序章，未來也將持續攜手合作，落實智能精實生產的願景。