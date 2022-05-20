群崴國際助工業廠房 打造高品質電力

據美國電力權威EPRI電科院的統計，製造業廠房每年平均經歷超過二十次因電力問題而導致生產線停頓的事故，而大部分這類型的事故都被導向不正確的肇因或被當成是無法解決的問題。

群崴國際表示，隨著工業自動化的程度不斷的提高，各類型的自動化設備要能穩定的運作皆須仰賴穩定的供電品質。每當生產線因電力問題而突然停下，都將造成高昂的材料及員工成本的金錢損失，更甚者產品交貨時間的延遲也會嚴重影響公司的業績及信譽。

鑑此，美國洛克威爾自動化公司以尖端的電力電子技術研發出一系列電壓暫降監測與解決方案，且這些擁有專利權的解決方案已陸續提供高品質的電力給製造業廠房，促使生產效率大幅提升。洛克威爾的解決方案不使用電池、飛輪或複雜的操作軟件，因此能將維修保養需求降到最低，並使可靠度達到最高。

嶄新的電壓暫降監測與解決方案之產品特點有：1. 保護重要設備免因電壓瞬降而停機或受損。2. 小至單相500VA，大至三相2MVA，皆有適當產品可選。3. 最長可承受達5秒鐘之電壓瞬降。4. 超高速電壓瞬降反應與修正時間 (<2ms)。5. 不使用電池元件，免定期保養更換，兼顧環保。優先應用領域包括：可程式控制器保護、馬達驅動器保護、空壓機保護、加溫設備保護、機械手臂控制器保護、半導體製程設備保護、食品製藥產線保護，以及其他關鍵用電設備保護。

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