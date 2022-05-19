在 18.8 萬個活躍客戶幫助下，igus年營業額創新紀錄

動態工程塑膠產品的客戶 – 從驅動電纜到齒輪 – 在 2021年整體接單量持續成長。2019 年投資生產和供應鏈的計畫有助於滿足激增的需求。這種擴大規模的投資將持續到 2023 年，同時也考量到烏克蘭衝突的問題。易格斯關注的目標：以碳中和的方式精進產品、零塑膠垃圾、成為「the easiest company to deal with」。

執行長 Frank Blase 說：「一年內營業額增加了 2 億 3 千萬歐元，直到 2021年底，我們的銷售價格幾乎不變，與以往不同的是，大部分的產品都在內部生產和採購。我們的同事創造了奇蹟。我們很幸運，在動盪的 2020 年開始我們的投資計畫。」

營業額比 2020年多 33％，比早前創紀錄的 2019年多 25%。今年還開始實施「No. 1 Catalogue」的計畫：超過 80,000件商品被追加存貨或增加庫存。此後，已有 80,000多件商品有大量庫存可快速出貨。在15個全球配送中心，目錄產品當天或 24小時內發貨的比例至少增加到 25％。Blase 說：「這可能就是為什麼所有產品系列的銷售增長幾乎相同的原因。」 “線上商店也全面升級。2021年，線上銷售增長了55%。Frank Blase 說：「客戶能夠立即線上選購合適的解決方案，然後快速出貨。這是『the easiest company to deal with』目標的一部分。」

500 台新射出成型機 – 繼續進行重大投資

由於烏克蘭戰爭和許多市場的零件短缺，igus在短期內對材料供應進行了更多投資。同時，公司繼續投資於提高生產能力。自 2020年以來，總部科隆工廠已經添購了300台射出成型機或對其進行了現代化改造。另外還已訂購了200台。位於科隆的新生產大樓增加了20,000平方公尺的空間，預計將於 2023 年 5 月 1 日完工。2021年建構了可容納12,000個棧板的新倉儲區域。目前，擴大「igus科隆園區」的計畫持續進行中，igus為此收購了周邊 20,000平方公尺的區域。在35個子公司中，擴建的總面積達到了 60,000平方公尺。

168 項創新產品 – 提高晶片生產的產出

50 多個產業的客戶不斷向 igus提出新的挑戰。其中一個例子是用於晶片生產的無塵室電纜SKF。igus無塵室產業經理 Peter Mattonet 說：「特別是在蓬勃發展的半導體行業，對於e-skin扁平無塵室電纜，這種創新的柔性電纜解決方案有著大量的需求。能夠在幾分鐘內快速更換電線電纜，並增加機台的產出。對於製造業而言，這是一場新革命。」

在家庭辦公和遠端工作的第二年，168項創新產品證明了igus開發速度並沒有減緩，比如射出成型生產的動態工程塑膠齒輪，以及線上商店裡 740 種不同的產品。已成立四年的智慧工程塑膠部門僅在 2021年就推出了十二種用於狀態監測、預測性保養和 IoT 物聯網的新產品。結合乙太網電纜的即時監測和整合太陽能供電的「EC.I」狀態感測器，客戶可以避免機器意外停機。

數位化 – 每日線上工具使用次數 5000 次

透過線上諮詢以固定價格進行低成本的機器人整合 – 這一承諾由 RBTXpert 實現，這是 igus在 2021年推出的數位化+人性化服務。在400 平方公尺的客戶測試區，igus專家們可提前檢查客戶需求。典型解決方案的成本為 8,500歐元的硬體和20小時的整合工作，投資回報期只有幾個月。該服務已在全球七個國家展開，並正在籌備向另外14個國家推出。在新增三個線上工具之後，線上服務的總數量達到58個。Frank Blase 說：「客戶使用線上工具的次數增加了一倍，每天約有 5000次使用量。」

進展 – 氣候中和、資源節約、循環利用

在 2025年實現碳中和生產的道路上 – 目前在範籌 1 和 2（溫室氣體協議）中達到95% – igus去年展開了各項計畫：總共100台舊式射出成型機被替換為節能 40% 的機型；能源管理得到進一步改進，三月底將獲得 ISO 證書。igus在 23個國家種植了15,687棵樹。生產中不能直接回收的塑膠垃圾減少了 21%。近年來，全球拖鏈回收計畫chainge也在增長，並於世界各地推廣。今年春天，igus將展示第一個完全由 chainge計畫的回收材料製成的拖鏈產品。

一個免上油的世界

igus動態工程塑膠展進入第 3 年。從四月起，公司將展示 2022 年春季的 100 多項動態工程塑膠創新產品。

Frank Blase 說：「此刻，戰爭中人們的困境和世界上的政治鬥爭影響著我們所有人。除了許多救援工作，我們還在繼續努力追求技術進步。」使用動態工程塑膠改善世界 – 這就是 igus 的夢想。例如，完全免上油。根據研究調查，流入環境中的一升潤滑油將污染一百萬升的飲用水。2006年的一項資料顯示，每年有2,270萬噸的潤滑油污染了全世界的土壤和水。越來越多的客戶找到 igus，尋求免上油的解決方案。「我們希望能盡快在展覽上見到彼此，並期待一同探索igus更多的創新產品 – 包括在動態應用方面與眾不同的突破。」