群翊工業2,000大製造業調查排名大竄升

據今(18)日天下雜誌針對後新冠疫情時代製造業2,000大最新調查，群翊工業(6664)排名大幅竄升至第1,069名，在機電設備業促進產業創新與升級擠身前100強，以產業別(機電設備業)領域細分更高居第72位，獲利率17.63%、股東權益報酬率16.8%，上櫃公司治理評鑑排名前21~35%。

第一季EPS 2.57元表現優異

群翊2022年第一季營收5.06億元、年增16.68%、EPS 2.57元表現突出，因應全球IC載板擴廠、歐美大廠先進封裝研發趨勢，以精準生產模式提供機台設備，同時也專注烘烤自動化設備安全，已擁有國內外多張工業安全認證，也已通過中華民國工安協會專家實地審核，取得電路板協會(TPCA)認證證書。

市場分析群翊以彈性化、客製化因應需求，除在台灣、大陸PCB、FPC、BGA設備市場領先亦不斷拓展海外，國外客戶群涵蓋歐美、日、韓前10大板廠。群翊長期深耕PCB產業塗佈乾燥製程設備，於高階IC載板之防焊塗佈烘烤線及各式自動烘烤系統，隨載板業擴廠熱絡下近期接單暢旺，在軟板製程一系列片材及捲對捲壓膜、真空壓膜、曝光及烘烤設備等，配合軟板業者擴廠需求持續出貨，在電動車需求旺勢下，應用於電動車電力系統，特別是大尺寸軟板製程之客製化捲對捲曝光機亦屢獲訂單獨佔鰲頭。

多元發展 觸角延伸半導體、車載電子、元宇宙相關領域

除PCB製程設備外，群翊將觸角延伸至半導體先進封裝、車載電子、元宇宙題材等相關穿戴電子、生醫及光學、ESG議題相關之節能、綠能…產業佈局，今夏將出貨至美商大廠，並將完成楊梅總部樓層擴建工程，預期第三季產能可再提升兩成左右，群翊表示將持續提升品牌影響力並深耕校園徵才，且將照計畫參加8月24至27日台北自動化大展。