金屬中心舉辦110年研發成果發表暨專利授權讓與說明會

文/葉圳轍

金屬中心去(110)年度「研發成果發表暨專利推廣/授權讓與說明會」，昨(13)日下午在高雄展覽館會議室舉行，雖逢疫情嚴峻時期，仍吸引20多家廠商前來尋寶，表達對金屬中心研發技術的高度興趣。

金屬中心處長林烈全主持發表會致詞表示，該中心身為金屬科技產業的研究法人，由於研究範疇廣泛，因此配合國家政策及產業需求，研發能量主要聚焦在五大面向，包括一、高質化金屬製品，如扣件往汽車、醫療、航太發展，提高附加價值。二、精微零組件、精密切削加工，如協助傳統模具導入光電領域，及半導體設備，都需要精密的加工技術，這就有金屬中心著墨的空間。三、醫療器材領域；如人工牙根、髖關節、微創手術器械等，都是金屬材料升級為醫療器材的實例，金屬中心在醫療器材領域已耕耘十多年，在路竹科學園區設有70多人的團隊，可提供產業的技術奧援。四、高質化的設備；從早期的自動化設備，到目前的工業4.0智慧製造，金屬中心一直都往高質化設備推動發展。五、綠能產業；金屬中心配合國家的產業政策，積極輔導離岸風電零組件國產化，及建立在地的運維技術能量，以支援國內風能產業的發展。

林烈全說，該中心本次發表的技術成果，也都是涵蓋在這五大研究面向裡面，包括有金屬粉體霧化氣體回收裝置、高活性金屬材料感應凝殼熔配系統、鋁合金/玻纖熱塑複材混成板材熱壓技術、震動輔助電解磨削技術、電子懸吊驅動控制技術、拖曳臂撓性元件研製整合、成型機械自動化設計技術、直覺化製程動作擷取技術、低溫精萃製程及設備技術、水解製程加值技術等10項，提供與會者未來在公司營運或製程技術上的需求。

另外，該成果發表會，金屬中心亦提供相關約百件專利，可藉由授權或讓與等模式，為企業升級轉型或開創營運提供最佳捷徑。

相關技術洽詢電話：(07)3513121轉2345，或上金屬中心官網查詢。