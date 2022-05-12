突圍傳統模式！邁向未來工業布局

施耐德電機助吉泰電機為客戶實現遠端監控，優化管理效能

隨著工業4.0來臨，企業對於工廠的需求與期望有所改變，希望能透過更智慧、互聯性更強的管理方式來提升營運效率。深耕於智慧工廠系統整合的吉泰電機企業有限公司（以下簡稱吉泰電機）為滿足不同產業客戶的期待，攜手能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機，透過Pro-face Connect遠距安全連線解決方案，讓客戶透過網際網路即可遠程檢視現場設備的運作狀態，降低停機與維護所需時間，同時搭配LINE通知功能，讓現場人員可隨時隨地掌握設備資訊，大幅優化管理流程。

以「客戶需求」為導向的吉泰電機，擁有豐富機台數位化與維修經驗，並涉略多元的產業領域，包含食品與物流產業的冷凍空調系統整合，以及溫室與機房的恆溫系統管理等。除了為客戶打造最佳營運管理模式外，他們認為系統後續的「售後服務」也同樣重要。當客戶遇到技術問題或設備故障時，如何快速且高效的為客戶解決問題，是吉泰電機不斷思索的關鍵課題。此外，2021年國內疫情升溫，全台各地的工廠皆實施嚴厲管制以及人員分流，如何在嚴峻疫情下，持續服務客戶需求，更考驗著吉泰電機的應對能力。

Pro-face Connect協助客戶進行遠端監測與修正

為從傳統技術中突圍，並在疫情嚴峻時持續服務客戶，吉泰電機為土城一家生鮮農產客戶首次導入施耐德電機旗下品牌Pro-face Connect遠距安全連線解決方案，高級別的安全加密設計使客戶無須擔心資安問題，即使在疫情期間吉泰電機也能照常為客戶提供服務，進行測試、調機。遇到突發狀況也不需等待技術人員從高雄北上支援，遠程即可透過遠端網際網路連線，只需從PC、平板電腦或智慧型手機即可連線到機器設備進行維護與操作，進一步解決問題、修改監控程式進行故障排除，讓客戶的工廠試營運能順利進行，同時也避免人員出勤時的染疫風險。而在吉泰電機服務客戶的過程中，施耐德電機完整的售後服務與專業的技術團隊，更扮演至關重要的後勤支援角色。

善用HMI連線、LINE推播為吉泰電機奠定優勢

吉泰電機所服務的客戶多來自食品、物流、溫室等產業，「環境溫度控管」十分重要，且需求越趨多樣化。例如食品業者講究恆溫的嚴謹性，而物流業者「產業專倉」的設計，則需針對各庫存商品打造不同的溫控環境。因此吉泰電機在配盤時需針對溫度調控進行客製化，為了依據不同需求打造最佳的解決方案，吉泰電機運用施耐德電機旗下品牌Pro-face的HMI SP5000及Pro-face remote HMI軟體，協助記錄壓力、溫度、濕度、電流等數據，供客戶隨時隨地調閱參考，機房工作人員也不必24小時輪班，同時搭配使用施耐德電機開發提供可直接與LINE串接的訊息推播功能，生產線異常時所傳遞的警報、得以讓員工即時掌握現場狀況，優化整體管理效率。

吉泰電機企業有限公司負責人施家聲表示，「自從幫助客戶導入施耐德電機Pro-face Connect後，設備維護不再受距離影響，大幅提升故障排除的反應速度，也無需再舟車勞頓至現場替客戶解決工廠內的技術問題，不僅幫助客戶大幅提升管理效能，也使吉泰電機的營運效率提升2到3倍，讓我們有時間聚焦在拓展新業務的機會，為吉泰電機帶來嶄新可能。」