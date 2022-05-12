GF雷射紋理加工 掀起製程整合新風暴

突破現有製程框架 5月18日線上研討會，實現更高品質、更高效能的產線

雷射發明起源於20世紀，在21世紀進入商用領域後，雷射加工在工業界的應用不斷推陳出新，隨著雷射切割、雷射打標、雷射焊接和雷射雕刻加工等技術持續優化，可運用的範疇也不斷延伸。+GF+加工解決方案與單純開發雷射加工製程的廠商不同，列印和夾治具、自動化等多項先進加工技術，秉持瑞士品牌的精神以及優質的研發團隊，使其中+GF+的雷射紋理加工不只是可取代表面噴砂或是咬花的單一製程，更可以與現有放電加工產線做連結並優化，達到提高效率、降低成本與精細品質的多合一效果。

圖／+GF+喬治費歇爾機械提供

+GF+雷射紋理加工是由+GF+獨家開發雷射軟體做設計與設定，可同時於機台完成多種製程，想知道GF的雷射紋理加工是怎麼達到的嗎？想改善現有放電加工的成本與效率嗎？GF將於5月18日舉辦線上研討會，將可以看到來自+GF+原廠專家解說、日內瓦的實機介紹以及客戶的使用心得，期待您的參與和指教，突破現有製程框架，與+GF+實現更高品質、更高效能的產線。

線上研討會詳細內容: https://mail.gfms.com/2VLE-19U41-9CA4573D73F26F957FLVWFF59B4713C787C044/cr.aspx

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