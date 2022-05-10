國家生技研究園區挺臺灣生技 !

刻正舉辦招商暨人才與技術媒合會

進駐率超過9成的國家生技研究園區，日前舉辦「招商暨人才與技術媒合會（DEMO DAY）」，活動於實體及線上同步登場，由中央研究院院長廖俊智、前副總統陳建仁院士、宏碁集團創辦人施振榮、財團法人生物技術開發中心涂醒哲董事長等人共同揭開序幕，本次活動集結超過40間生技生醫新創公司及團隊參與，展示其尖端研發成果，吸引逾200位海內外企業、投資者、創投、加速器及天使投資人共襄盛舉，並促成超過30隊以上的國際媒合會談。

廖俊智院長表示，DEMO DAY活動不僅向外界展現國家生技研究園區的發展量能，提供進駐廠商及團隊展演舞台；也能藉此進一步與國內外藥廠及加速器進行技術交流及合作鏈結，助臺灣生技生醫新創團隊躍上國際。

本屆DEMO DAY亮點主軸：全球生技醫藥產業發展之趨勢分享、1對1國際媒合

為期二日的DEMO DAY由本院生醫轉譯研究中心（以下簡稱轉譯中心）主辦，以七大主軸貫穿兩日活動，分別涵蓋：趨勢論壇、投資媒合擂台、NBRP路演秀、1對1國際媒合、職涯論壇、人才媒合及生醫新創海報展。

轉譯中心主任吳漢忠說明，本屆DEMO DAY活動有兩大亮點，第一，連二日的趨勢論壇邀集旅美生技製藥專家楊育民、藥華醫藥執行長林國鐘、知名國際藥廠之領袖代表，包括安進（Amgen）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、默克（Merck）、羅氏（Roche）等，從臺灣及全球角度分享生技醫藥產業發展趨勢。臺灣ICT大廠宏碁集團已於今年2月正式進駐園區，本次活動也特別邀請創辦人施振榮主講「臺灣智慧醫療全球化的契機及挑戰」。

另一個亮點是1對1國際媒合，由本院團隊、園區進駐單位財團法人生物技術開發中心（以下簡稱生技中心）及園區新創廠商共同展現臺灣研發實力，邀請國際藥廠/加速器：安進（Amgen）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、全球生物製藥公司（BMS）、默克（Merck）、諾華（Novartis）、羅氏（Roche）、武田（Takeda）及臺荷加速器（Tiger Accelerator）參加媒合，提升雙方合作與投資的機會。

進駐率超過9成 園區育成廠商達多項里程碑

吳主任指出，國家生技研究園區自2018年底營運至今，雖在2020年底碰上新冠疫情，園區輔以8大核心設施、生醫新創加速基地的服務能量，整體進駐率持續成長，現已超過9成，多達40家聚焦於新藥開發、精準及智慧醫療公司進駐，許多新創在研發及募資上皆有突破性成長。園區也持續規劃育成空間，期盼在後疫情時代能穩健發展、持續茁壯。

此外，園區創服育成中心進駐廠商的研發成果亮眼，達多項重要里程碑，如：免疫功坊完成新臺幣6.7億元A輪募資；矽基分子電測研發新冠病毒快速檢測晶片，3分鐘精準驗出新冠病毒；新析生技以AI技術精準補捉蛋白質，完成Pre-A輪1.3億元募資；臺灣ICT大廠宏碁正式進駐，將研發客製化癌症疫苗，提供病患最適化治療。

生技中心涂醒哲董事長進一步表示，為協助對抗疫情，生技中心與安進攜手開發次世代雙特異性抗體藥物，更與日本CMIC集團進行生物藥生產技術合作與商務推廣，未來可協助臺灣生技公司鏈結日本與國際。

15組團隊角逐「技術創新」與「投資人青睞」兩獎 百項職缺釋出快速媒合生技人才

本屆投資媒合擂台競賽，共15組生技醫藥公司/團隊參加，輪流登台進行簡報，爭取創投、加速器及投資者的支持。參與團隊包括：先知生技、免疫功坊、矽基分子電測、路明思、藥祇生醫等上述園區育成廠商，與來自園區外的上頂醫學等，共同角逐「技術創新」與「投資人青睞」兩獎項。此活動由創投、企業、財會等業界專家擔任評審，將於明（29）日DEMO DAY閉幕時頒獎。

園區創服育成中心代理執行長沈家寧表示，創服育成中心致力於輔導新創，除技術支援進駐團隊研發、媒合創業資源外，也提供展演舞台讓新創向外界展現發展量能；此外，人才更是生技產業發展重要關鍵。本屆DEMO DAY除匯集由藥廠及生技公司所提供百項職缺，也特別結合園區學苑開發的生技人才媒合資料庫，期能幫助網羅創新研發領域人才，快速進行職缺媒合。未來園區也將持續透過鏈結跨部會資源、輔以生醫新創加速基地合作夥伴服務量能，加速團隊發展商業模式，並透過每年舉辦DEMO DAY，讓世界看見臺灣生技的實力與潛能。

DEMO DAY活動官網：https://www.2022nbrpdemoday.com/