仲碩佈局全台鐵路網 智慧巡軌取代傳統人力

曾為台鐵規劃車廂安全監控的軌道智慧化專家仲碩科技表示，有鑑於以往攸關乘客生命安全的軌道巡查作業均以人力方式於夜間巡查記錄，不僅受限於視野與體力，更難以辨識細微的軌道龜裂變形、扣件損壞等狀況，仲碩科技將於今年第二季爭取與軌道交通業者合作「軌道健康度自動巡檢系統案」，待測試通過，將逐步取代人工巡軌作業，提供全面性自動化巡軌服務。

仲碩科技技術總監表示，軌道每公里平均有6,000到7,200個元件需要檢查，若倚靠人力巡檢，執行單位將承受巨大的人員安全以及巡檢效率不彰的風險，因此仲碩科技開發全球首創由無人機結合自走車所改造的軌道巡軌智慧機器人系統，用以進行自動化巡檢工作，提供AI智慧平台即時分析、辨識，定位標示需保養檢修之處。

軌道巡軌智慧機器人系統無需人力介入，還可長期收集數據交由後端進行數據分析，預估軌道保養週期及維護成本，為軌道交通業者解決人力負擔及限制的痛點、提高軌道巡檢效率及準確度，也為仲碩科技帶來固定營業收入。

有別於軌道巡軌智慧機器人系統，仲碩科技另將車頭影像監控技術導入都市軌道，並整合至列車智慧化資訊系統，此技術在列車營運行進中便可即時辨識軌道健康度，並將軌道資訊即時回傳行控中心做深度分析，大幅提昇列車及乘客安全。目前仲碩科技已順利取得相關專案之合約。

根據Fortune Business Insights研究報告指出，2028年智慧交通市場規模可成長至2068億美元，仲碩科技亦將持續投資研發先進智慧化設備，提昇智慧交通技術能力，增加公司在全球交通智慧市場穩定成長的市佔率，仲碩科技並藉此拓展海外軌道市場，另著眼全球軌道長度約140萬公里的智慧化巡檢市場，預估將於三年內推廣此技術供海外軌道業者採用，商機無限。