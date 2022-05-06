解缺工之渴! 焊接與研磨自動化 需求夯

5/20達詳自動化 DEMO「電動汽機車/自行車的金屬智慧製造」

鑄造與加工製程相關行業中，由於金屬鑄件重量高，焊接、研磨抛光時易產生對人體有害物質，影響健康，甚至有爆炸危險，被列入三K行業，因而難以招工，直接衝擊產能。針對此生產破口，達詳自動化公司站在電動汽機車等生產自動化的經驗基礎上，直接對焦「焊接/研磨」擴大推廣，助力相關產業導入自動化及智慧製造，紓解缺工旱象。

達詳這兩年除了針對智慧化自動排程CNC上、下料系統及刀具管理系統協助市場推展自動化應用，也積極推廣電動載具金屬智慧製造的整合應用，涵蓋項目有：馬達殼體研磨、電池模組自動組立、電控系統散熱片、電動車的齒輪、輪圈等零組件上下料，及車架焊接、研磨等導入客制化的自動化應用，吸引大量來自電動自行車客戶提出對自動焊接及自動研磨的執行工程需求，奠定高信賴值基礎、享譽市場。

自動焊接系統搭配Robomaster離線編程自動生程路徑，減少人為帶點校正時間，省時更省力。圖/達詳自動化

達詳總經理黃晧倫表示，製造業缺工嚴峻，加上疫情起伏、更增加人力調配難度，公司針對近日嚴重缺工的焊接、研磨提出自動化解決方案，將有效協助產業紓解人力短缺問題。為加大推廣力度，達詳將參加5月20日登場的2022年歐洲自動化論壇，聚焦電動交通載具(自行車為主)金屬製造的四大主題–焊接系統、研磨系統、智能刀具管理系統與AI智慧系統的導入，亮點包括：一、DSA優化後的TCP校正系統，進而提升機械手臂路徑的重複精度；二、依工件角度與需求，搭配多種研磨工具，機械手可自動切換使用工具，作業更具彈性；三、搭配離線編程軟體自動生成路徑，減少人為校正時間。這次論壇將可看見針對電動交通載具的應用，包括：電動車齒輪上、下料、電動機車零部件視覺掃描辨識、電動自行車車架焊接與避震前叉研磨等應用，而更多相關應用達詳都已投入布局。

黃晧倫說，達詳自動焊接/研磨系統的優勢在於，虛擬量與物理量同步的校正方法與系統架構，以及優化離線編程軟體的操作流程，充份發揮機械手虛實整合之效益，「其中TCP校正需要經過很多校正程序，而達詳所開發的TCP機械手校正系統，可達0.05mm精準度。」且自動研磨系統具備智慧型毛邊厚度研磨決策系統，針對不同厚度進行不同形式之研磨。值得一提的是，達詳在加工製造業深耕自動化多年，能統整且提供對客戶生產條件上更適合、更優化的方案，更進而衍生貼切產線的SMB/SCADA/MES/刀具管理系統等軟體整合服務，透過協助業者整合生產邏輯，達到即時監控與掌握重點資訊，有效的控管公司成本與交期，推進加工產業達到完整的虛實整合與智慧製造標的。