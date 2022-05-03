TWMA完成改選 張志州宣誓就任理事長

臺灣木工機械工業同業公會（TWMA）第7屆28席理監事順利完成改選，4月29日在台中市林酒店舉行新舊任理事長交接典禮。新任理事長張志州宣誓就任後強調，新冠疫情爆發意外為國內木工機出口創造了連續2年的高成長，但接下來也面臨著中國大陸木工機業者走向集團化經營與低價競爭、外銷市場過度集中美國、第三代接班問題、機台智慧化元素不足及新進人才招募不易等各種挑戰，所幸木工機業者身上仍流有「堅韌不拔、不畏困難」的血液與基因，且同業間也願意相互幫忙及分享經驗，將團結一起共同解決這些困境。

張志州強調，2020與2021年全球遭遇COVID-19疫情的襲擾，導致經濟活動與生活作息大亂，加上美中貿易大戰，美國對中國出口加徵25％高關稅，但臺灣木工機產業卻受惠於「宅經濟」興起，國外民眾在家DIY修繕與裝潢風氣盛行，2020年木工機出口增加21.49％，2021年出口再成長26.8％，年出口值達9.03億美元，折合新台幣約250億元，創下歷史新高，在全球市場佔比約9.29％，攻下全球第四大出口國寶座，至為難得。

WMA新任理事長張志州（圖右二）代表公會致贈扁額，感謝缷任理事長張聰捷（圖右三）6年來無私奉獻帶領各項業務順利推動。圖／莊富安



卸任理事長張聰捷指出，6年前基於對木工機械產業的情感，懷著使命感出任TWMA理事長職務，陸續完成的重要工作包括透過參與國際展會及組團參訪，全面與德、義、日、中、越南等木工機主要生產與出口國家公協會進行互動與交流，建立起溝通與互惠合作的橋梁；在越南胡志明科技與教育大學成立「臺灣木工機技術中心」，提升了臺灣木工機產業的能見度；建置木工機械虛擬展館，帶領木工機業界走向數位行銷；與勤益科大、修平科大、大甲高工、沙鹿高工等學校建立連結，培育在地青年學子，產學合一，為木工機械人才需求持續發聲；將木工機公會會所遷移至七期市政核心區，有利於與在地產官學創造良好互動交流，提升公會對外形象等，最後終能在不負會員廠商們的託負下，達成任務。

立法院副院長蔡其昌致詞表示，這2年因歐美疫情促成宅經濟的興起，為臺灣木工機產業帶來高成長的大好際遇，但隨著防疫的觀念逐步走向開放與兼顧生活、經濟，且目前染疫者有高達99.7％以上都是輕症或無症狀感染者，希望大家對現階段疫情發展也不要過度緊張，只要保持愉快的心情、飲食均衡及適度運動，該打疫苗時就去打，並做好各項防疫措施，相信疫情終會過去，讓大家能重拾昔日美好的生活。

工業局金屬機電組組長張明煥指出，機械業是推動臺灣經濟發展的重要推手，近年來朝智慧化發展已是大勢所趨，2021年臺灣木工機出口值逾9億美元，創下歷史新高，而在烏俄戰爭爆發及後疫情時代下，數位化更是必要，政府將會挹注相關資源，讓木工機產業能生生不息，協助業界在國際市場取得更高的市佔率。

台中市經濟發展局主秘倪世齡表示，出席此次交接典禮時發現木工機業界對少子化、淨零排放等議題都很關心，是她在參加其他公會活動時少看到的情形，可見木工機公會已充分掌握到大趨勢的發展並做好因應措施，相信在後疫情時代一定能夠異軍突起、再創高峰！

TWMA歷任理事長、新任理監事與出席活動貴賓合影留念。圖／莊富安



TWMA舉行日前舉辦第6、7任理事長交接典禮，包括立法院副院長蔡其昌、工業局金屬機電組組長張明煥、精機中心總經理賴永祥、台中市經發局主秘倪世齡等貴賓都到場觀禮並表達祝賀之意。另外，不克出席的貿協秘書長林芳苗也以線上方式發表賀詞，場面隆重熱鬧。