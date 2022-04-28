木工機械線上展登場 首日跨海串連宣傳拚商機

2022台灣國際木工機械展DigitalGo（WOOD TAIWAN 2022 DigitalGo）今（28）日起線上嶄新登場，參展的60餘家國內外廠商以宛如實體展的高規格精心布置攤位，展示木材加工朝智慧化、永續生產及整線自動化等方向發展的最新解決方案，受到國內外參觀買主的高度評價。值得一提的是，作為台灣唯一木工機械專業展，WOOD TAIWAN線上展於開展首日即在世貿一館推出木工機商機日，並跨海串連美國加州WOOD Pro Expo（WPE展）共同宣傳，為WOOD TAIWAN線上展帶來北美重點市場在地買主的需求，成功擴展國外市場商機。

貿協指出，為讓訪客直接與參展優質木工機械供應商線上直接互動，第二周起的重頭戲強打推出「WOODiscover Factory Tour工廠直擊」，於5月3日至11日下午2點由參展廠商接力將產品及生產線帶到螢幕前，並線上回覆買主提問。此外該展還首次與「製造癮Podcast」合作推出主題帶狀節目，特別邀請朝陽科技大學林均燁教授客座主持，訪談仕興機械、恩德科技、廣穎機械、龍德機械、勝源機械及振蕭機械共6家指標參展廠商，節目為每週一、三、五下午5點首播，歡迎鎖定！

疫情帶動宅經濟興起，也讓居家修繕需求隨之增加，我國全球木工機械出口排名維持第四，去年出口北美市場成長更接近40％，今年展覽也特別推出木人堂WOOD Insight系列首集，邀請美國最大木工產業雜誌發行人Harry Urban，剖析北美木工機械產業未來挑戰和機會，讓業界能洞察先機，抓住趨勢需求。

WOOD TAIWAN DigitalGo雲端展示24小時不打烊，線上展具電子名片交換、預約線上視訊會議等完整商談功能，讓商機不斷線，歡迎有興趣的訪客於4月28日至5月12日鎖定WOOD TAIWAN DigitalGo，將為您帶來全新的木材加工體驗，最新消息可至展覽官網查詢及進行各項活動報名http://www.woodtaiwan.com

2022台灣國際木工機械展」DigitalGo線上展隆重登場，4月28日至5月12日為期2周的DigitalGo由5大活動串聯，包含線上展覽、木工機商機日、木人堂（WOOD Insight）、工廠直擊（WOODiscover Factory Tour）及製造癮Podcast等，多管道滿足國內外訪客的商機需求。