施耐德電機「通用自動化」軟體組件 有效提升營運效率

助力系統整合商加速實現創新布局！

ARC顧問集團近期的報告指出，通用自動化（Universal Automation）使工業自動化軟體組件不僅可隨插即用（Plug and Produce），同時也提升軟體可攜性，以提高營運效率、彈性與永續性。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者–法商施耐德電機，透過開放的系統環境搭配通用自動化的工具，讓系統整合商在軟硬體連接順暢無虞，並專注在系統整合的創新。

製造業業者每年花費上百萬元維修養護工業設備，且專利系統在整合過程中耗費大量繁瑣操作，而用戶端也會擔心高成本、時間和風險，因此略過或避免系統升級。對系統整合商來說，這也使得維護這些已安裝系統成為一項更艱困的任務。有鑑於此，施耐德電機提出「通用自動化」的創新概念，奠基於IEC 61499的國際標準，開發出可隨插即用的自動化軟體組件。系統整合商能自由選擇高級組件進行編程，而非被預設組件設限，進而優化工程和調試效率。例如施耐德電機EcoStruxure™ Automation Expert，有助於實現無縫整合、提高軟體的可攜性，並優化用戶體驗。現場測試也證實，相較標準專利系統，此開放式系統的工程和營運效率提高了3到4倍。

導入「通用自動化」概念的開放式系統可實現以軟體為中心的自動化，並帶來兩大優勢：軟硬體分離、高可攜性。軟硬體分離使硬體平台可以根據需求進行升級，並在不影響軟體編程應用程式的情況下進行修改。虛擬PLC介面分離則意味著系統整合商可以將系統硬體平台視為獨立個體，因此升級或更換控制器都變得相對容易。當升級不再需要「拆換」硬體，不同供應商和平台之間的應用程式移植變得更加簡單，且第三方系統的整合成本和時間也將大幅減少。

此外，EcoStruxure™ Automation Expert使硬體基礎設備不再僅限單一功能（例如：驅動器同時也是PLC及HMI），而是作為資訊處理、資產圖示化或儲存的設備，成為工廠控制系統中重要的一環。因此，EcoStruxure™ Automation Expert的用戶能在系統建構時，優化其成本與時間效率。

透過降低系統整合的複雜度，用戶的總體成本得以降低，便能為更多的系統進行整合。新一代的工業自動化系統支援更敏捷、互聯的架構，對於系統整合商而言，時間和資金成本降低，大幅減少實施、測試變更與後續維護工作所需的時間，使系統整合商及其客戶都能在更高效的系統開發和部署過程中完成工作。