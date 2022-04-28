台中大里廠協會 舉辦25週年慶

林松益理事長與盧秀燕市長等來賓一同歡慶

台中市大里工業區廠商協進會，於4月27日舉行「成立25週年暨五一勞動節模範員工表揚大會」，會中除了由林松益理事長等貴賓頒發表揚優秀勞工外，更邀請台中市市長盧秀燕一同頒發歷屆理事長紀念獎盃，感謝他們為大里廠協會的辛勞付出。與會貴賓除盧市長外，還有多位市議員蒞臨，包括李天生議員、林德宇議員、李麗華議員、蘇柏興議員，以及台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲、台中市金手獎協會理事長鄭國雄、虎科大校長張信良、修平科大校長陳建勝等產官學研代表出席，可謂盛況空前。

盧秀燕市長說，大里廠協會成立25週年，實在不簡單，過去在歷屆理事長及會員廠商共同努力下，大家為台灣拚經濟成績有目共睹，在此感謝所有廠商。盧市長還說，今天25週年活動，林松益理事長賢伉儷不但贊助活動經費支出，還捐給大里廠協會急難救助金，幫助弱勢族群。不僅如此，更以三鋒機器的名義，捐款給佛光山慈悲社會福利基金會，如此愛心善行讓人欽佩。

林松益理事長在致詞時說，大里廠協會有今天的規模及成就，感謝歷屆理事長及會員廠商們無怨無悔的付出，以及各界對我們的支持，未來我們會更加感恩惜福，以這25年來的基礎，溫馨和諧、共創繁榮、攜手並進，開創更美好的未來。

林松益理事長（圖中）和虎尾科大張信良校長（圖右）、修平科大陳建勝校長，一同簽署智慧製造推動策略聯盟產學合作意向書。圖／黃俊榮攝

會中，大里廠協會同時也和修平科大及虎尾科大，簽署智慧製造推動策略聯盟產學合作意向書，林理事長說，大里工業區能夠繼續靠著技術力走向全世界，產學合作是重要的關鍵，我們和二所優秀的科技大學，進行產學合作的推動，未來將針對會員廠商的實際需要，提供技術升級、諮詢及評估服務，共同協助區內廠商產業升級。

最近疫情升溫，林松益理事長知道血庫嚴重不足，三鋒機器特別和捐血中心於4月26日一同舉辦捐血活動，理事長夫人同時也是三鋒機器總經理郭璦玫說，捐血一袋救人一命，尤其最近疫情讓醫護人員壓力沈重，這次捐血活動十分成功，相信能對醫療體系有一定的助益。