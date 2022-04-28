台灣國際木工機械展DigitalGo 4月28日線上登場

「2022台灣國際木工機械展」DigitalGo（WOOD TAIWAN 2022 DigitalGo）於4月28日起線上登場。外貿協會表示，4月28日至5月12日為期2周的DigitalGo由5大活動串聯，包含線上展覽、木工機商機日、木人堂（WOOD Insight）、工廠直擊（WOODiscover Factory Tour）及製造癮Podcast等，多管道滿足國內外訪客的商機需求。

WOOD TAIWAN 2022 DigitalGo共計60餘家國內外參展商，呈現如實體展般攤位佈置並展現木材加工朝智慧、永續生產及整線自動化等最新解決方案。貿協表示，作為臺灣唯一木工機械專業展，WOOD TAIWAN以線上展為主軸搭配周邊活動，開展首日即於臺中林酒店辦理商機論壇，並跨海串連美國加州WOOD Pro Expo（WPE展）共同宣傳，為WOOD TAIWAN線上展帶來北美重點市場在地買主需求。

此外，為讓訪客直接與展覽優質木工機械供應商線上互動，第二週起強打推出「WOODiscover Factory Tour工廠直擊」，規劃於5月3日至11日下午2點由參展廠商接力將產品及生產線帶到螢幕前，並線上回覆買主提問。同時，展覽首次與「製造癮Podcast」合作，推出主題帶狀節目，特別邀請朝陽科技大學教授林均燁主持，訪談仕興機械、恩德科技、廣穎機械、龍德機械、勝源機械及振蕭機械共6家指標參展廠商，節目為每週一、三、五下午5點首播。

另疫情帶動宅經濟，居家修繕需求亦隨之增加。據統計，我國全球木工機械出口排名維持第四，去年出口北美市場成長更近40%；因此，今年展覽也特別推出木人堂WOOD Insight系列首集，邀請美國最大木工產業雜誌發行人Harry Urban，剖析北美木工機械產業未來挑戰和機會，讓大家洞察先機，抓住趨勢需求。

貿協強調，WOOD TAIWAN DigitalGo雲端展示24小時不打烊，線上展具電子名片交換、預約線上視訊會議等完整商談功能，讓商機不斷線；歡迎有興趣的訪客於4月28日至5月12日，鎖定WOOD TAIWAN DigitalGo為您帶來的木材加工全新體驗，最新消息可至展覽官網（www.woodtaiwan.com ）查詢及進行各項活動報名。