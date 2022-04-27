攝陽企業運用IoT/AI的智能生產，支持台灣智慧轉型

參展2022 Touch Taiwan系列—智慧製造展

三菱電機在台集團—攝陽企業，長年致力於三菱電機工廠自動化、受配電、半導體電子等產品及相關週邊產品的銷售推廣與售前、售後等服務。支持台灣製造業轉型智慧工廠，4月27~29日，攝陽企業參加在南港展覽館舉行的2022 Touch Taiwan系列展—智慧製造展（攤位號：N506），展出三菱電機以運用IoT/AI的智能生產案例，運用IoT/AI的智能生產，支持台灣製造業智慧轉型，提供台灣製造業在轉型升級智慧工廠上的新發想。

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三菱電機從2003年起為支援工廠e化開始推動「e-F@ctory」概念，並在近年的「智慧製造」課題提供豐富的產業導入開發經驗。三菱電機省能源及預防維護的解決方案、以e-F@ctory的基本理念為中心，靈活運用FA技術和IT技術，減少開發、生產、維護的整體總成本。支援使用者進行製程改善的同時，也為客戶提供在製造業領先一步的綜合解決方案。此次在展會上也有展出導入三菱電機開發的人工智慧「Maisart」的工業電腦MELIPC、伺服控制器等FA產品。另外，系統紀錄模組會在異常發生時觸發記錄全程異常狀態的生產數據，監視設備故障狀態並實現遠端異常診斷，縮短停機時間。展場的工廠自動化產品的應用案例多元，歡迎業界先進蒞臨2022 Touch Taiwan系列展—智慧製造展N506攤位指教。