江岱傳動設備及電機 產、供、銷一條龍服務

江岱電機公司以誠心服務及永續經營理念，秉持提供優質傳動設備為企業使命，致力提供客戶傳動設備及電機所需產品與相關問題諮詢。

江岱電機馬達、減速機、變頻器、泵浦、天車、聯軸器、電磁開關等傳動設備相關產品，系列產品規格齊全且備貨充足，以提供客戶快速、便利、專業服務為營運目標。

為加強服務客戶，107年底在台南增設江南電機，為因應廣大客戶群及各產業之需求，江岱電機長期積極與國內(東元馬達產品、變頻器)外各大電機馬達製造廠商與自動控制設備廠商合作生產各式馬達、減速機並簽訂合約，成功引進符合國際標準之電機產品提供業者選購，也得到德國西門子自動控制暨驅動系統事業部信賴，簽訂合約並成功引進西門子變頻應用馬達、AC馬達，更奠定該公司提供多元化系統服務之根基,江岱受同業及客戶肯定，庫存各品牌馬達，尤其東元備貨最齊全，最大馬力供應各界解決缺貨之問題。

該公司近年來已擴充千坪廠房以及培育技術人員、業務專員來服務各家廠商之需求，備有數十名馬達維修技師提供最快速、最便利、專業之維修服務，亦提供全省到廠維修、勘查等服務。

江岱電機及江南電機十分注重企業品牌之培育，多年來發展已臻專業化生產、多元化運作的經營模式造就企業在各地組建了代理商數百家，及增設高壓馬達修理服務快速發展，逐步形成產、供、銷一條龍服務的經營鏈，產品廣泛應用於鐵路、油田、火電、水電、機場、鋼鐵公司、供氣供暖等重點工程。

遵循滿足客戶需求的理念，江岱電機在國內外取得良好之市場信譽，未來亦將朝向成為最具專業性的傳動設備供應商之願景發展向前邁進。

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