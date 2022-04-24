格里森齒輪機械設備研製CNC齒輪式插床

格里森齒輪機械設備專業研製CNC自動精密滾齒機及、CNC蝸桿/螺桿自動精密滾切削機及CNC齒輪式插床等設備，因應市場需求，新研製CNC臥式自動精密齒排滾齒機，系列有NLZ3000mm及NLZ6000mm二種型號。

該公司表示，目前業界一般機型之滾切成型僅為1齒之規格，格里森產製的新機，滾刀 M5可接納一切成型3齒切削，有助業者大幅提升效率。

該機台工作台7米長，加工範圍6米，切削最大模數達M12，一次切削M1～12，二次切削為M13～15，相較於日製機台僅可直式切削加工 ，該公司新研製的滾齒機運作時，直式及斜度20度皆可切削，展現格里森研發團隊優異研發能力。

憑藉著對機械製造之熱誠及技術經驗的傳承開發，多年來，格里森開發出滿足業者需求之各式產品，研發出系列精密齒輪機械，例如CNC齒輪式插床、CNC蝸桿螺桿自動精密滾切削機、CNC花鍵銑床、CNC大型蝸桿／螺桿自動精密重滾切削機、NC小型臥式自動精密滾齒機及CNC3米～6米齒條滾齒機等。

該公司總經理邱朝清從事機械業製造逾50年，率領格里森團隊精英產製的系列機台深獲國外韓國客戶一致佳評，使用格里森的產品皆讚譽有加，例如：台灣工機、利茗、成大、上銀、漢秉、立翔、泰義及熾優等國內知名大廠皆給予高度肯定信賴。

格里森致力為傳動加工業提供一條龍服務之目標努力不懈，未來亦將持續研製齒輪加工相關機台及設備，全方位滿足業者需求。

洽詢電話：（04）2277-7692。格里森齒輪機械設備網址：http://www.glison.com.tw/