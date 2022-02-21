TIMTOS x TMTS 2022盛大開展

全球首發工具機展 共創臺灣新奇蹟

國內兩大工具機展首度攜手合作的「TIMTOS x TMTS 2022」工具機聯展，2月21日在臺北南港展覽館1、2館盛大登場，共有來自950家參展商使用5,100個攤位，並採取實虛並進Hybrid模式，為期6天的實體展搭配一個月的線上展。在全球工具機展覽受疫情衝擊的情況下，TIMTOS x TMTS 2022主辦單位外貿協會、臺灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會以創新數位為營的思維籌辦、參展商則以全面支持拚搏精神參與、遠在國外參觀者跨越邊境限制線上熱情參與，共同成就另一個全球疫情下，臺灣因為防疫有成方可辦理大型展覽的另類「臺灣奇蹟」。

蔡英文總統、行政院蘇貞昌院長、經濟部王美花部長、美國在台協會孫曉雅處長等貴賓一同與主辦單位外貿協會黃志芳董事長、機械公會魏燦文理事長及工具機公會許文憲理事長出席開幕典禮，共同見證TIMTOS x TMTS 2022引領全球工具機產業迎向疫後新世代商機。

外貿協會黃志芳董事長表示，本次TIMTOS x TMTS 2022開展意義不凡，感謝多方同心合力才能成就此疫情後臺灣最大的國際展覽，也是2022年初全球首發的工具機大展。黃董事長也指出，機械業面臨各國邊境管制、全球供應鏈結構性改變及地球暖化等挑戰，以往的全球供應鏈，正蛻變為區域製造模式，並趨向新興領域發展，如智慧移動、低軌衛星、航太等產業；而愈來愈多企業經營理念，融入ESG在商品製造的應用，也加速實現永續環境的目標。

機械公會魏燦文理事長指出，TIMTOS x TMTS 2022展猶如擂響2022業績長揚的戰鼓，是一場漂亮的勝仗，尤其2021年臺灣工具機持續穩坐全球出口第三，出口更較去（2021）年同期增加29.1%，可見臺灣工具機產業在疫情下展現的韌性。

工具機公會許文憲理事長則強調，這次為了突破邊境管制，採實虛並進，國外買主在線上也能看到工具機產業在智慧製造的創新研發實力。臺灣工具機產業正朝向智慧化、數位升級轉型，未來要賺穩智慧財、賣know-how。

TIMTOS x TMTS 2022融合兩展能量，為全球工具機業者提供展示最新機種與智慧製造解決方案之重要國際平台，來自16國/地區海內外廠商齊聚一堂，全球工具機重要生產大國包括瑞士、德國、美國也籌組國家館共襄盛舉，各領域領導品牌菁英雲集如友嘉、銀泰、穎霖、上銀、新武、高鋒、慶鴻、和和、美捷科（MAZAK）、東台、油機、瀧澤、永進、創浦（TRUMPF）、台中精機、台達電子等，另工具機關鍵零組件中的控制器四雄台灣發那科（FANUC）、台灣三菱（MITSUBISHI）、海德漢（HEIDENHAIN）及西門子（SIEMENS）亦全到場參與展出。展覽聚焦「智慧製造」及「智慧關鍵零組件」兩大主題，展出內容囊括工業4.0、智慧製造解決方案以及工具機完整產業供應鏈。

國際買主現階段雖無法入境，外貿協會也規劃多元線上活動，透過線上導覽員或視訊採洽進行觀展商洽，總計有64國超過1,500名國際買主線上預登，全球機械採購大會、行動採洽及媒體導覽已累計安排超過700場次。

今年TIMTOS x TMTS推出的一系列的服務國內外參觀者的創新作法，目標打造會展新常態風貌、提升觀展體驗，包含針對國外買主及媒體推出的6大加強作法：線上展TIMTOS x TMTS Online、行動採洽、展場直擊Live Tour、全球機械採購大會、媒體帶你看展及媒體遠端導覽，以及為國內業者推出產業論壇、技術研討會及4大創新節目：「智慧製造主題導覽」、「製造癮Podcast」實境秀、刀具獵人限時闖關任務及午後爵士。其中行動採洽及主題導覽報名熱烈超乎預期，主題導覽更是吸引上百家有擴廠或回流的臺商報名，有助開發國內工具機策略合作及採購商機。

TIMTOS x TMTS實體展自2月21日至26日，每日展出時間上午10時至下午6時，全程符合經濟部「會議及展覽防疫管理措施指引」，並設有專責防疫小組、發送參展商「防疫包」，導入QR code無接觸式入場報到、展期間雙效消毒機器人等，進行全日噴霧消毒及夜間紫外線消毒，讓參展廠商及參觀者都能安心參與。更多展覽最新消息、線上線下活動詳情及防疫措施，可至官網（www.timtos.com.tw ）查詢，亦可鎖定官網及展覽社群粉絲頁。