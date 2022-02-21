上銀科技攜手30家夥伴合組「智慧製造精進聯盟」

2022年TIMTOS x TMTS台北國際工具機展21日隆重登場，HIWIN上銀科技攜手30家夥伴合組「智慧製造精進聯盟」舉辦啟航儀式，從關鍵零組件升級開始，帶動台灣工具機產業一起轉型智慧化邁入「智慧機械」，共創台灣智慧機械新未來！

上銀指出，該30家廠商都已使用i4.0BS智慧型滾珠螺桿，部分廠商更在今年台北國際工具機展中展出使用上銀智慧型滾珠螺桿的高階設備。非洲諺語「一個人走得快、一群人走得遠」，HIWIN與30家台灣工具機業者成為勇於創新的先行者。

上銀科技開發i4.0BS智慧型滾珠螺桿的主要理念訴求有三，首先是協助台灣機械順利跨入智慧機械，帶動產業升級，為客戶加值。其次， 因應少子化、缺工，提供智慧預測性維護功能，而這也是歐美製造的大趨勢。第三、 HIWIN智慧型滾珠螺桿所提供的降低不良率及減少碳排量功能，符合ESG永續環保精神。

富比士（FORBES）報導「促成製造業轉型工業4.0的十大趨勢」，上銀智慧型滾珠螺桿就具備了預測式維護、邊緣運算、自動化與關燈工廠、工業物聯網（IIOT）、3D列印、機器人、智慧與永續的產品等七大趨勢，完全符合製造業轉型工業4.0的趨勢。

昨天成立的「智慧製造精進聯盟』，成員包括上銀科技、台中精機、台灣瀧澤、大光長榮、 三鋒機器、正代機械、永詮機器、永進機械、台灣赫可、台灣麗偉、百德機械、協鴻工業、東台精機、昌勇實業、奕達精機、洽群機械、首鑽精密、高鋒工業、捷力精密、崴立機電、華銳精機、晶禧科技、新虎將機械、嵩富機械、鉅業精機、銅翌機械、赫騏精密、邁萃斯精密、邁鑫機械、鍵和機械、聚鑫機械。

上銀科技展出位置在台北南港展覽館二館1F Q0504，該公司今年以「工業 4.0 最佳夥伴」為主軸，展示長期耕耘智慧機械的能量，展出亮點計有A區：新世代傳動元件，展示i4.0智慧型滾珠螺桿、智慧型線性滑與車用滾珠螺桿螺桿。

B區：直驅智造轉動商機，展示Torque Motor迴轉工作台的產業應用。

C區：智慧製造產業加值，展示銲接機器人系統解決方案、Workholic RA610搭配車床上下料應用。

D區：直驅動力效能提升，IM-1主軸馬達、 LMFC精密水冷馬達、 超薄型直驅馬達、. SSA單軸線性馬達定位平台 & 線性氣浮平台、伺服驅動器 &伺服馬達。

另外，上銀在展覽期間總共舉辦9場產品發表會，歡迎掃右側QR-CODE報名前來聆聽，除了吸取新知識外還可以獲得100元7-11商品券並加碼集點兌換禮物。

上銀於展覽中共設置35個藏寶點，尋找到藏寶點後，仔細聆聽導覽員的專業解說，聽完解說後即可獲得點數，集滿對應點數，可至 HIWIN服務台兌換精美禮物。掃描右側QRcode ，手刀加入 HIWIN 官方帳號將可獲取第一手尋寶地圖！