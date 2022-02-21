鉅業展出產業智機化的鏈結引人注目

鉅業精機公司自產業結構優化之三業四化的具體行動，至工業4.0(生產力4.0)之科技發展策略，衍生到現階段之智慧機械之推動，產業智慧製造之作法等，再配合虛實整合系統(CPS)援引AR、VR之軟體技術應用，實現在CNC高階加工機，整套加工系統，正在台北國際工具機展出ＬＭＣ系列ＣＮＣ立式加工機，成為會場注目焦點。

鉅業精機公司董事長許長發表示，自2015年起將產學學士端之實習體系，昇華至碩博班高階人力之人才培育計畫，深知台灣工具機競爭力之缺口主要來自於軟實力之運用，因此配合政府近年來之各項推動計畫中，自產業結構優化之三業四化的具體行動，至工業4.0(生產力4.0)之科技發展策略，衍生到現階段之智慧機械之推動我國產業智慧製造之作法等，再配合虛實整合系統(CPS)援引AR、VR之軟體技術應用，利用工具的輔助將人與機器、機器與機器、機器與物流間的交流，落實自動化指揮整合串接，建構模組化的智慧運作行為，朝著智機產業化、產業智機化的產業鏈結國際化理想邁進，。

鉅業精機自研發的ＬＭＣ系列ＣＮＣ立式加工機，搭配ＡＰＧ自動交換工作台，提供夾冶具之油路供應功能，擴大加工機能。ＡＰＧ自動交換工作站，可展現自動化擴張之靈活性與介面機制，提升多量產能，降低成本，落實附加價值之效益，對市場提供更多樣化，及多功能的服務。