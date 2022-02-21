鋐偉拓營運 引進新設備

30年來專注於在油壓缸、氣壓缸、油壓動力組合等氣、油壓元件專業領域的鋐偉油壓工業公司，繼2年前引進CNC車床、切削中心機等多套精密加工生產設備後，為了再精進強化研發製造能力及深化客製能力、並再提升零組件自製率，同時為因應市場訂單成長需求，近期將再斥資陸續引進3套精密加工生產設備及進行擴廠，擴大企業經營規模與拓展產業服務範圍。

鋐偉公司在氣、油壓缸專業領域不僅擁有堅強的客製實力，更是國內相似規模同業中，少數擁有齊全零組件自製加工設備的專業廠商，日後完成新設備引進與擴廠工程投產後，該公司的零組件自製率與產能將大幅提升，並可有效縮短交貨期，對於產品品質也能更精準掌握，將可提供給業界更高品質、更高附加價值的產品。

鋐偉董事長黃鈺堂說，該公司所生產的低壓油壓缸摒除過去的鑄造材質，特採用高級鋁合金材質，且缸體採鋼材一體成型，耐壓力與安全性更高、壽命更長，外型美觀，油壓力範圍50~700kgf/cm2，能達到高耐壓性與低摩擦的要求，且由於採用鋁合金材質，加工效率有效提升，交貨更迅速，並可依客製需求選擇所需油封。

黃鈺堂並表示，由於鋐偉擁有齊全的零組件自製加工設備，除可有效降低成本外，對於高品質的要求與交期更具掌握性，且可提升客製能力與優勢，提供符合業者不同工件加工條件與機台作業環境所需的油封、油壓內部結構的氣油壓元件產品，滿足業者的真正需求，讓採用業者的產品壽命更長、附加價值更高。

目前該公司產品已以自有品牌「YONAI」成功進軍歐美、日與越南等東南亞市場，期許「YONAI」成為氣壓缸、油壓缸產品的國際指標品牌。

網址：www.yonai.com.tw。