台達「雲地互聯 智造無限」登場工具機展

「TIMTOS x TMTS 2022」展全新多通道CNC控制器NC5系列

全球電源管理、散熱解決方案暨自動化領導廠商台達21日宣佈以「雲地互聯 智造無限」為主題亮相2月21至26日的「TIMTOS x TMTS 2022」工具機聯展，開啟智能加工未來樣貌。

觀察到工具機產業向智能製造發展的趨勢，台達發揮自身工控產品涵蓋軟硬的優勢，在「智能加工解決方案 x 設備聯網」展區整合物聯網、大數據與虛實整合系統CPS (Cyber-physical System) 與精益管理等智能技術，一站打造具備CNC智能產線架構的智能加工解決方案，貫穿設備、邊緣資料收集到監控與分析系統，賦予設備智能化的能力。此外，台達也結合工具機領域深耕逾10載的豐碩經驗與客戶回饋，從行業實際應用出發，針對進階加工高精高速、一機多工以及五軸加工的成長需求，開發出運算能力全面升級，並且兼備自主整合多軸多通道與旋轉刀具尖點控制RTCP (Rotation Tool Center Point) 功能的全新高性能泛用型CNC控制器NC5系列，於本展台達「CNC行業應用 x 相關應用」展區強勢首發。

台達機電事業群總經理劉佳容(左)與代理商羅昇企業總經理李長堅在台達展位合影。圖/陳逸格攝

另一方面，台達也在「智能機台」展區攜手達奈美克股份有限公司 (達奈美克)、友嘉集團-勝傑工業股份有限公司 (勝傑)、友嘉集團-眾衆程科技股份有限公司 (衆程) 等機械業者展出搭載台達方案的動態機台，帶領現場來賓感受加工產業智能升級。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，「CNC 數控系統是精密製造的關鍵核心之一，近年來伴隨智能製造概念興起，工具機領域也紛紛將目光投向智能機械，帶動機台聯網成為大勢所趨。對此，台達工業自動化以虛實整合回應產業脈動，一站串連地端設備與雲端系統，同時推出可一機實現多工位高精高速同步加工的全新CNC控制器NC5系列，完整布局產品方案，助力工具機行業客戶搶佔智能製造龐大商機。」

TIMTOS x TMTS 2022期間，來賓可在台達「CNC行業應用 x 相關應用」展區一覽首度公開亮相的全新CNC控制器NC5系列，做為台達CNC控制器全新一代的產品，NC5系列的硬體架構與運算能力皆較前代機種大幅升級，可為用戶實現高精、高速、高光潔表面加工，滿足關鍵品質指標。此外，NC5系列擁有同時控制機械加工與垂直多關節機器人的能力，並可透過旋轉刀具尖點控制RTCP功能進行五軸加工，不僅如此，NC5系列也具備優異的擴充彈性，內建雙Ethernet與RS485介面且支援多樣化通訊協議，同時提供API函式庫，兼顧內外網應用並可整合或對接智能產線平台。另外，台達也將在此展區中展示車床、木工開料、鋁型材加工以及車、銑、鑽、取多工位同步加工等多元行業應用。

台達展出新世代CNC控制器NC5系列，同時也以CNC控制器為核心，串聯台達豐富產品提出各式智能解決方案。

其中，多通道智能機床解決方案前瞻智造未來，採用控制響應、前瞻預覽與運算性能全面升級的新品OPEN CNC控制器NC50E，透過EtherCAT通訊總線串聯交流伺服系統ASDA-A3 / ASDA-B3系列，實現車床、鑽孔/攻牙、雕銑與機械臂四工位同時控制，以「一機多工」自主整合能力，滿足智造趨勢下的進階應用與需求。另一方面，台達也將帶領來賓一覽軟體如何幫助硬體提升價值，整合工具機行業專用3D CAD/CAM軟體於NC5系列，簡化繁複操作，加速用戶導入並降低人員培訓資源；同時，對於工業機器人整合方案，則可透過搭配機器人模擬整合平台DRASimuCAD，事前模擬評估並自動生成加工路徑，縮短編程時間，提高效益。針對遠端連線需求，NC5系列也支援VNC與FTP協議，可使用手機、平版等行動裝置遠端操控或傳輸檔案，隨時隨地管理加工作業。

在「智能機台」展區，台達則展出了與機械業者合作的動態機台，包括達奈美克的五軸加工中心機，採用全新OPEN CNC控制器NC50E搭配最大負載達12公斤的新款垂直多關節機器人DRVA4LC，具備五軸加工必不可少的旋轉刀具尖點控制RTCP功能，幫助快速精準完成複雜加工。同時，現場也有展出勝傑的車銑複合以及衆程的平面磨床機台，分別採用台達新款CNC觸控顯示器 NC-MOT系列，方案支援圖形化對話式編程，不需編輯G碼程式即可輕鬆操作機台，管理加工工法。除此之外，台達也將另一重要加工機械「伺服壓床」帶到展位，帶領來賓聚焦關鍵零組件皆為台達自行研發製造的伺服壓床解決方案，透過多元控制模式精準控制不同製程所需壓力，即時監控並判斷壓合結果，相關數據還可保存追溯，幫助業者持續優化生產品質。

本屆展會，台達不僅將聚焦「智能加工解決方案 x 設備聯網」、「CNC行業應用 x 相關應用」與「智能機台」三大主題範疇，每日也將在展位舉辦3場導覽與2場論壇，分享包括台達新世代CNC控制器NC5系列、工具機行業專用3D CAD/CAM軟體、虛實打磨應用介紹、智能工廠設備管理、雲端服務加速工廠數位化管理及綠色智能監控方案 & 能源管理系統方案等熱門主題。歡迎媒體朋友與各界來賓於TIMTOS x TMTS 2022 展覽期間（2月21起至26日止），前往南港展覽館二館1F / Q314展位蒞臨指教。