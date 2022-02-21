宜進新材料十年有成 獲業界肯定

10年來長期佈局發展各式環保溶劑的宜進新材料公司，是專門為精密零件、精密電子、軟／硬電路板、光電、半導體等產業提供製程所需環保清洗產品及清洗流程規劃方案的專業廠商，同時並代理各式化學品新材料，應用於樹脂塗料、5G通訊、半導體材料、PCB材料開發銷售，藉以因應台灣目前產業升級的成長需求，深獲產業界肯定。

宜進新材料董事長吳裕偉表示，為提升服務品質，該公司已導入ISO 9001與ISO 14001認證系統，同時為強化市場經營對應能力，並分別成立化學品、新材料、PCB材料等三大事業部。化學品事業部主要提供無毒、低味、安全對環境友善的各式環保清洗劑，並可搭配專業的清洗流程規劃方案，將清洗劑產品發揮最大效益，產品有環保碳氫、環保醚醇及EHF-561氫氟醚等系列產品，可分別應用在一般工業、精密電子零件的清洗及光學鏡頭、液晶面板、半導體業等製程清洗，另開發導入中高沸點環保特殊溶劑、EEP、DBE、DEF、IAAC、TBAC、DMAC、PC等，可應用在塗料、光阻、油墨各式稀釋劑，一次滿足客戶需求。

新材料事業部產品項目則包括高品質聚四氟乙烯（PTFE，又稱鐵氟龍）、氟碳材料、有機矽材料、白碳黑（SiO2）、Silane（如HMDS、HMDSO…）、油品添加劑、氣凝膠、UV光固化材料等20多種可分別應用於超耐候塗料、鋰電池黏結劑、水處理過濾膜、航太工業、石油化工、機械設備、半導體製程、建築、輕紡製程、面板材料、保溫材料等工業。

另外，PCB材料事業部是為因應國內電子產業需求旺盛，新投入與PCB耗材專業廠合作所需的電路板製程相關材料，產品包括可提升鑽孔製程精準度、散熱速率及生產效率的鑽孔上下蓋墊板及高剛性、高精準的鑽針、NBF（Build-up Film）薄膜、Tray盤等各式新材料，全方位滿足業者需求。

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