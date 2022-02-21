欣軍游動護管、接頭創新高品質 自創品牌SINZ暢銷國際

創立36年來全心致力於開發工具機與產業機械等專用電路管線零組件專業領域的欣軍企業公司，以自創品牌「SINZ」將產品成功暢銷於日、美、大陸等國際市場，由於產品不斷精進創新及嚴格的品質要求，因此，深受採用業者的讚賞肯定。其中，方型游動護管如SQ4、SQ5、SQ8等系列皆已獲得發明專利肯定，可分為開放式與封閉式兩種，具備輕巧、中／高承載負荷多種規格、耐蝕性佳、不變形、高穩定性、壽命長等優點，同時針對橫向游動承載強化設計，能讓「下垂量」大幅縮小，未來將再開發新系列護管，內容量達數十種，提供業界更多選擇。現在該公司正於南港展覽1館4F台北國際工具機展L1032攤位發表展出。

欣軍公司董事長陳聰洲表示，該公司日前所成功開發出的SQ822（開放式）及SQ823（封閉式）系列護管，特針對開放式橫桿結構優化設計，能讓「拆解、組裝」時間大幅縮短，法蘭有A型、S型、T型三款，可選擇多元化搭配，護管長度可任意增長或減短，適用性上更加寬廣靈活。

陳聰洲並表示，研產整合電氣各類接頭的連接器須具備專業的高整合力與核心技術，且需擁有相當豐富的製造專業經驗，而該公司榮獲新型專利的FLB（直接頭）、FLL（彎接頭）及FLS (軍規轉接頭) 等三種型式的尼龍管快插接頭，不僅防水性與簡易快拆再升級，並採用比PA6更具鋼性、韌性、耐磨、耐熱及耐疲勞性的PA66材質，對油、化學品抵抗力佳，具備良好的電氣絕緣性，且有PF、PG、M三種外牙和內牙，規格為5/16”~1”，防護等級為I.P.66，可配合使用於尼龍管上。

另外，針對FLB直接頭和FLL彎接頭兩種型式，再推出1/4”、1 1/4”、1 1/2”、2”等四種規格產品，包含有PF、PG、M三種外牙可供選擇，而UL尼龍管、FLBU直接頭、FLLU彎接頭和FLSU軍規轉接頭等四大類產品，目前正進行美國UL認證中。

欣軍公司為了達到精準採購及一次購足的採購目標，符合「工業4.0」智慧化國際趨勢，日前已導入智能化線上護管設計系統，廠商只需輸入產品需求參數即可快速準確選購到所需產品，加速採購流程及效率，減少設計錯誤與因錯誤採購所產生的不必要成本支出，且可有效減少研發設計的摸索時間，並縮短交貨期，未來，在工具機產品面也將持續擴增。

網址：www.sinz.com.tw。