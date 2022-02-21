車床夾頭、刀具筒夾領導品牌 工具機展登場

車床夾頭、刀具筒夾之領導品牌-佑倫筒夾公司，在業界以「我的咬夾就是精準有力」為訴求享譽全球，目前在「TIMTOS x TMTS 2022工具機聯展」南港二館，刀具、工具及配件區，攤位號：T0510展出，來全力搶攻工具機產業疫後蓬勃發展的新商機。

佑倫筒夾隸屬於裕可品牌筒夾系列，裕可有限公司1978年成立，創辦人廖桐茂董事長帶領研發製造團隊打下品牌基礎，數年前併購專門生產筒夾的佑倫公司，經過提升廠內全自動化機械設備，以及精準度更高的檢驗儀器，不論是量產、客製化產品皆一應俱全，在業界表現超群的精度及穩定性，不僅大幅提升刀具的壽命，更降低客戶的生產成本，替客戶強化競爭力，創造雙贏局面，晉升為車床夾頭、刀具筒夾之全球領導品牌。

佑倫筒夾系列包括：ER筒夾、SK筒夾、NBC筒夾、DC後拉筒夾、UC後拉筒夾、C直筒夾、CS微調式塘孔套筒、鑽頭研磨機筒夾、磨刀機筒夾、PCB高速鑽頭筒夾、氣動工具筒夾、電動工具筒夾等，從量產到客製化的特殊筒夾，皆可滿足全球客戶的需求，並堅守品質。

廖桐茂董事長說：經過疫情洗禮，市場變動性瞬息萬變，我們以永續經營的態度，謙卑服務為客戶解決技術性等相關問題，共同為精密工業領域提高生產力，降低不良率，強化競爭力，期望在後疫時代下持續追求卓越、布局全球。