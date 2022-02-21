PMC工具機展出 智慧化智造元素疫鳴驚人

精密機械研發中心（以下簡稱PMC）在TIMTOS x TMTS 2022聯展以智慧製造概念為主軸，打造數位工廠全面監控系統與全方位智慧機械系統解決方案兩大智慧化專區，呈現智慧製造下運作模式，讓PMC成為業者邁向智慧機械之最佳合作夥伴。

PMC近年協助產業在設備與產線智動化與大數據蒐集技術上持續累積。例如PMC的小五軸機台，整合智慧排程搭配聯達(LEANTEC)六軸機器人手臂、新代(SYNTEC)雷射打標機、中和碁電 MOZI Vision Inspection System展示彈性快速客製化生產的示範線智慧型小型金屬製品生產系統。

而大數據上傳雲端後，更積極達到機聯網「一指全面監控」的系統開發。像是「數位化檢測解決方案」，針對組裝量測儀器所測得之數據進行數位化擷取與資訊串聯，並以圖表進行組裝數據分析。透過預測分析改善品質輔助現場組裝人員減少大量量測下的人為誤差，並協助生產管理人員有效管控製程結果。

另外智慧排程系統的開發，透過可視化管理整廠稼動狀況與生產效能，重點式監控產線稼動狀況達到單機、整線、整廠智慧解決方案。管理橫跨6個地區(廠域)，超過40台設備。排程時間可縮短至30分鐘內、稼動率提升至90%、整線工單準交率達80%以上。

PMC於2/21-2/26於一館4樓（N0816）展出，呈現集結多種智慧與聯網創新應用的技術，提供工具機業者邁向智慧化。