柏叡自動化推PLC/CNC中繼模組 助工業控制器升級

為協助國內工業控制器配線領域升級，省配線中繼模組的領導品牌柏叡自動化科技公司，專業研發PLC/CNC數控器中繼模組，推出Push-In端子系列省配線模組搭配各大控制器品牌做中繼連接，依照客戶需求設計出高CP值產品，達到強化零件使用壽命、縮小配電盤體積，增加設備空間靈活應用度、提高施工效率，並降低人力及時間成本，迅速升級工業4.0，改變省配線領域的使用習慣，全方位實力穩居業界第一。

柏叡專業研發PLC/CNC數控器中繼模組，推出Push-In端子系列省配線模組搭配各大控制器品牌做中繼連接，依照客戶需求設計出高CP值產品，達到強化零件使用壽命、縮小配電盤體積，增加設備空間靈活應用度、提高施工效率，並降低人力及時間成本，迅速升級工業4.0，改變省配線領域的使用習慣，全方位實力穩居業界第一。圖／業者圖供

許多設備業者在朝工業4.0發展時，於設備的電子化配電方面沒有太多著墨，抱持「可通電就好」的心態，沒有經過設計的電線，長久以來存在著配線複雜、過程繁瑣的問題，陷入各項成本增加而不自知的窘境。柏叡總經理陳星合表示：「設備業者及使用客戶對設備配電觀念數十年來沒有進化、導致成本沒有下降、效力沒有提升，企業自然不會成長。」有鑑於此，該公司自十多年前著手參與替設備業者進行配線設計，近六年推出Push-In端子系列省配線模組，結合應用並聚焦多項關鍵技術，將設備內線材以直插式端子連接控制器及設備，讓設備廠在使用各大品牌控制器時，能迅速完成訊號連轉接，此種方式不僅安全性高、泛用性廣、接線牢固外，更可以減少超過50%時間、人力、空間、線材…等成本，替各大工具機、半導體設備、橡膠油壓機、射出機、沖床設備、機械手臂設備、食品包裝機…等業者，在電路需求越趨重要的浪潮下成功轉型！

柏叡專業研發PLC/CNC數控器中繼模組，推出Push-In端子系列省配線模組搭配各大控制器品牌做中繼連接，依照客戶需求設計出高CP值產品，達到強化零件使用壽命、縮小配電盤體積，增加設備空間靈活應用度、提高施工效率，並降低人力及時間成本，迅速升級工業4.0，改變省配線領域的使用習慣，全方位實力穩居業界第一。圖／業者圖供

柏叡研發中繼模組至今，持續不斷替客戶做最優質完善的配電設計，更導入「控制盤電路板化」概念，推出多功能、可快速應用且高靈活支援度的自動化控制配件，完善的產品種類，論產品齊全度堪稱同業之冠，客戶可一次購足所需的中繼控制配件，一條龍服務，「創新、進步、改變」贏得好口碑，目前更已有替東台精機、上銀科技、永進機械、大立機器、金豐機器…等數十家大廠設備轉型的超群經驗，未來期望該公司以淬鍊拔尖的高穩定性及靈活應用，替客戶創造更高的競爭力，共創雙贏局面。更多柏叡自動化產品將完整呈現於2 月 21 日至 26 日 TIMTOS × TMTS 聯合工具機展台北南港展覽館2館1樓控制器、控制系統與工業機器人區 Q1420攤位。