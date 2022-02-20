和大CNC齒輪加工設備實現精密齒輪智能化生產

精密齒輪製造與研產CNC齒輪加工設備龍頭大廠—和大工業（1536），日前已順利完成嘉義大埔美廠做為成功導入精密齒輪智能生產線的實踐場域，並深切實際的反應在精密齒輪機械設備的設計改良與新功能開發，讓和大在齒輪加工機械市場屹立獨有的最大競爭優勢，尤其，和大也是國內最大的齒輪製造商，因此，2017年初和大機械部特再增設自動化辦公室，主要針對齒輪製造自動化、智能化進行整合與研發，未來在各項的實務經驗積累下，將可提供更高水準品質的服務。

和大機械部表示，目前齒輪滾齒加工一般仍以手動量測補償為主流，即使是一般的自動化生產也必須定時檢驗與補償，以避免大量生產出超過允收標準的不良品，而和大推出的智能化生產系統特結合自製的齒輪轉動量測機，該設備可將滾齒機加工的尺寸精確量出，並透過比對，對滾齒機即時做出補償避免生產出不良品，同時藉由量測尺寸判斷機台狀態，即時提出警告，目前該套生產系統已在和大的大埔美智能工廠實現。

同時，在智能化系統中對於生產過程的檢測與記錄是必要過程，可即時反應製程中的品質與問題，亦能透過記錄統計追溯生產履歷或進行生產改善，和大機械部對於齒輪製程中的檢測設備與生產記錄整合並已發展出齒輪嚙合檢測、自動內外徑量測機、伺服壓床搭配機械手、CCD、雷射雕刻機、QR（Bar） code讀取機等相關設備與整合技術。