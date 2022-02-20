和大獨步精密齒輪AI智能產線 並提供全方位生產技術服務

自中國與美國開啟貿易戰以來，中國內需市場依舊龐大，但中國世界工廠的招牌卻受到嚴峻的挑戰，造成大批企業轉移生產基地紛紛撤出大陸，許多外資企業及回流台灣的台資企業引發大量工業土地與人力市場的競爭，人才招募越發困難，其中，機械產業深受衝擊，在企業發展與人力需求失衡的狀況下，投入發展自動化／智能化的低人力需求現代工廠即成為一帖好良方，加上在新冠肺炎（COVID-19）爆發後，工作場域需保持社交距離，透過擴增自動化與智能化確實可降低工作場所的人力密集度。

專注於汽車傳動系統、精密齒輪製造與研產CNC齒輪加工設備的龍頭領導大廠—和大工業（1536），因應「工業4.0」的浪潮、客戶需求與企業長遠發展，於2016年設立和大嘉義分公司，在大埔美工業區建立機械零組件加工智能工廠，做為台灣先驅的精密齒輪生產的實踐場所，大力投注心力對於齒輪加工智動化、可視化、自動量測及品質監測與記錄等各項需求與實踐，從中學習並嘗試更合理的產線設計。

和大機械部表示，此次在2022 TMTOS除了專有的齒輪機械展示外，並把行銷重點聚焦在設備的整合與智能化應用，將近年累積在工廠智能化系統中對於生產過程的自動搬運、自動檢測、評估與歷程記錄的設計能量進行完整的系統性展示，其中包含（一）齒輪生產自動化、自動檢測與自動補償；（二）新舊設備自動搬運規畫；（三）其他生產製程（車床、磨床、壓床…）的客製化自動檢驗及其記錄追溯（生產履歷）。

和大機械部並表示，近年來業者已不同以往的單機採購模式，且對於機械的高精度、高效率及自動化生產現也僅是基本要求，唯有具備全方位生產技術服務才能迎合業者所需，尤其，和大已成功將設備與軟硬體裝置實際應用在精密齒輪自動化、智能化生產線上，而所擁有實際的工廠運行履歷，也就成為和大工業在齒輪加工機械市場與客製化生產裝置上獨有的最大優勢。

另外，在汽車傳動系統生產佈局與市場方面，除了2021年下半年已陸續再啟動4條AI智能產線（已完成20條AI智能產線），挹注營運成長動能外，對外並積極開發新客戶新訂單，對內則落實精實管理與智慧製造，研發技術創新，強化品質質量，同時，為因應各國政府落實節能減排目標、ESG及環保永續經營政策，促使全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展，並在2030年停止生產燃油車，和大更超前佈署各家電動車廠訂單需求，將同步啟動嘉義五廠及台中大里新廠的營建工程與設備規劃，目標2022年間動工興建，預計2023年中挹注新產能及營運動能。展望2022年營運表現，預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工等陸續獲得紓解，再加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，和大全年營收應可再創新高，逐步邁向百億年營收目標。